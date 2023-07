¿Prevención y ‘guarachación’? Iván Duque guardó la guitarra y se le midió a la tornamesa como DJ

A sus 46 años de edad, Iván Duque Marquéz, ostenta el título de ser el presidente electo más joven en cumplir un periodo administrativo en la casa de Nariño. Mismo que, a pesar de haber dejado su cargo el pasado 7 de agosto, fecha en la que le pasó la cinta a Gustavo Petro, continúa manifestando su opinión sobre distintas aristas en el país, muestra de esto su carácter tajante sobre el litigio de Nicaragua con Colombia, por plataforma continental.

Durante su campaña, camino a la presidencia, el bogotano hizo muestra de las habilidades que poseía más allá de la política, sacando a relucir, en varias entrevistas, su pasión por el baile, el canto y el deporte. Llegando incluso a lanzar algunos pasos de salsa en plena entrevista en el Canal Uno; televisora que es la nueva casa del periodista Juan Diego Alvira.

Iván Duque muestra sus habilidades como DJ ¿Es digno de hacer parte del cartel de Tomorrowland?

El anterior mandatario de los colombianos, reveló recientemente en el programa web ‘Desnúdate con Eva’, dirigido por la española Eva Rey, que tiene un gran interés por la industria musical ; y que, de a poco, está involucrando los sonidos de sus queridas guitarras en distintas mezclas que el mismo masteriza.

“Siempre es un gusto disfrutar de la música, mezclar y encontrarnos con la posibilidad de crear”, fueron las palabras con las que Duque describió el momento en que se enfrentó a la tornamesa, ya que, en la más reciente publicación en su cuenta de Instagram, en donde acumula 873 mil seguidores, compartió una imagén de su faceta como DJ.

“Haciendo lo que le da la gana, disfrutando de su vida mientras la lloratón Petriste no lo supera”, “De verdad Iván Duque, cuando uno cree que no puedes caer más bajo ahí estás tú rompiendo récords”, y “Usted es un Master en todo lo que hace”, fueron algunos de los comentarios al más reciente post del también ex senador.

