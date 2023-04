“Me gusta aprender, no solo a tocar los instrumentos, sino a mezclar géneros”: Duque, de presidente a músico

El expresidente Iván Duque sorprendió con una nueva entrevista que dio para un programa colombiano, en el que reconoció que está dedicado a una nueva faceta en su vida, lejos de la política y la educación. Al parecer, el exmandatario está ahora dedicado a la música.

Y aunque siempre lo vimos entusiasmado cuando que en sus recorridos por Colombia encontraba una guitarra, tal parece que ahora ese gusto musical lo sacará a la luz para darle rienda suelta.

Fue en el programa ‘Desnúdate con Eva’, de Eva Rey, que Duque contó detalles de lo que está haciendo.

“Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, que disfruto mucho, y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, indicó el expresidente.

Durante la entrevista con la periodista española, desde un sofá en su casa, Duque explicó que ya trabaja en un proyecto musical y que su sueño es producir.

“En Colombia he estado trabajando con Camilo Pulido, él es un productor musical joven. He tenido la posibilidad de discutir con algunos productores de música electrónica en el Reino Unido sobre cómo están mirando las cosas en Latinoamérica… Una de las pasiones que tengo es poder empezar a mezclar música a con sonidos del Amazonas”, contó.

Al parecer, esta nueva faceta ha hecho al exmandatario mucho más feliz que los otros proyectos académicos que empezó desde que entregó la Presidencia a Gustavo Petro.