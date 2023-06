¿Cómo sonará? Iván Duque pasó de interpretar la guitarra a empezar a producir música como Dj

El expresidente, Iván Duque, luego de entregar su cargo junto a su familia en la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto de 2022, al hoy jefe de estado, Gustavo Petro, no se ha desligado de la coyuntura política que atraviesa el país con el cambio de mandato. A través de su cuenta en Twitter, Duque se ha pronunciado sobre las Reformas que se tramitan en el Congreso o el pronunciamiento de Petro respecto a que él era el jefe del fiscal Barbosa, desatando una discusión.

Iván Duque y su gusto por la música

El exprimer mandatario, alterno a su agenda diplomática, también está dedicado a la música. Una de las facetas que durante su periodo demostró por medio de la guitarra, cuando tenía la oportunidad en sus recorridos por Colombia.

Pues bien, ese gusto musical lo sacará a la luz para darle rienda suelta. Así lo contó en entrevista con el programa ‘Desnúdate con Eva’, de Eva Rey. “Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, que disfruto mucho, y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, indicó el expresidente.

Durante la entrevista con la periodista española, Duque explicó que ya trabaja en un proyecto musical y que su sueño es producir.

“En Colombia he estado trabajando con Camilo Pulido, él es un productor musical joven. He tenido la posibilidad de discutir con algunos productores de música electrónica en el Reino Unido sobre cómo están mirando las cosas en Latinoamérica… Una de las pasiones que tengo es poder empezar a mezclar música a con sonidos del Amazonas”, contó.

Iván Duque publicó foto como Dj de música electrónica: ¿sonará bien?

Tras conocerse los proyectos del exjefe de estado, este viernes 2 de junio, publicó una foto junto al Dj Pulido, a quien había mencionado. “Haciendo música con el máster @camilopulidodj disfrutando del talento de uno de los mejores DJs de Colombia”, escribió en la publicación.

“Gracias presidente!!!!! Que crack, deberías volver a gobernar a 🇨🇴 🎶🎶🎶🎶”. “@camilopulidodj eres el mejoooorrr👏👏👏 tesoooo!!!”. “😍😍😍👏👏👏Bravisimo, es maravilloso”, fueron algunos de los comentarios.