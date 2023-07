La cara oculta del ganador de Yo me llamo que fue domiciliario en Rappi: “Esa maleta fue testigo de mis ensayos” (Captura de pantalla ig: @albertsanchezoficial)

Albert Sánchez se coronó como el ganador de Yo me llamo en el 2019, imitando a Roberto Carlos, Sánchez se quedó con el premio luego de haber llegado a la final superado a 48 participantes y haberse hecho el doble perfecto de su artista favorito. Además, el artista recibió el apoyo de cerca de dos millones de personas que votaron por él.

Luego de su paso por Yo me llamo, uno de los programas favoritos por los colombianos, en donde se premia al doble perfecto y es producido por el canal Caracol ha tenido grandes participantes que han imitado a personalidades de la música tan conocidas como Camilo Sesto, Vicente Fernández, Héctor Lavoe, entre muchos otros.

Recientemente, en el programa de ‘The Susos Show’, conducido por Dany Hoyos, se presentaron los ganadores del concurso de los años 2018, 2019 y 2022. Es decir, Julio Jaramillo, Roberto Carlo y Camilo Sesto, respectivamente. Sin embargo, el que más llamó la atención de los tres, fue el imitador de Roberto Carlos, quien en la actualidad lleva por nombre artístico Albert Sánchez.

Sánchez sorprendió a los espectadores con su cambio de imagen, pues ahora lleva el cabello largo y como era de esperarse, el comediante no pasó por alto tal detalle “un pelo mejor alisado que el de mi mujer”, dijo Suso.

Ganador de Yo me llamo recordó su etapa de domiciliario en Rappi

Pero además de su apariencia, lo que llamó la atención de Sánchez también fue su historia como domiciliario, pues antes de presentarse al programa de imitación y dar a conocer su talento en la música, este cantante fue empleado de Rappi, una aplicación de domicilios.

Por supuesto que el comediante no dejó pasar por alto este detalle y pidió que el artista contara como había sido tal experiencia en dicho trabajo, a los que Sánchez respondió: “Este bolso (la maleta de domiciliario) fue testigo de mis ensayos. Antes de ‘Yo me llamo’, en una temporada de mi vida, yo no tenía trabajo y vi como una opción ser domiciliario. Tenía mucho tiempo para ensayar porque en mi moto yo iba llevando pedidos”.

Además, añadió que: “Eso me enseñó a mantenerme siempre muy centrado. Me trae recuerdos bonitos y digo con orgullo que represento a los domiciliarios”.

Por último, el artista cotó que hoy en día sigue dando presentaciones con su personaje de Roberto Carlos, pero que también incursionó como solista en la música popular, con la que ha logrado ir a varios eventos en diferentes municipios y ciudades del país.