“Que culpa que lo tenga grande”: Sara Uribe ‘no conoce la humildad’ cuando se trata de hablar de sus atributos

Sara Uribe es una de las modelos colombianas más famosas del país, quien gracias a su talento ante las cámaras la ha llevadao a ser presentadora en varios programas destacados de la televisión como lo fue Muy Buenos Días en el canal RCN.

Le puede interesar: ¿Suenan campanas de boda? Sara Uribe reveló que está ‘comprometida’

Recientemente la modelo paisa ha llamado la atención de sus seguidores al contar su interés en conocer a un nuevo pretendiente, pero que debido a algunos compromisos laborales no ha tenido el tiempo suficiente como para socializar y conocer personas. Sin embargo, ratificó que pese a que sí le gustaría conocer a un nuevo amor, también dijo que no necesita de un hombre para sacar a delante su carrera y a su hijo, Jacobo.

Le puede interesar: Sara Uribe reveló la identidad de su amor platónico y no es tan inalcanzable

Además la modelo es una de las que apoya el empoderamiento femenino tanto que cuando se le interrogó por su vida amorosa, ella dijo estar comprometida, pero no en el sentido que muchos pensaron, sino dijo estar comprometida consigo misma: “[Estoy comprometida] conmigo misma. No ha aparecido el príncipe azul y los que han aparecido están desteñidos”, señaló.

Sara Uribe halagó sus propias curvas en plena televisión

La modelo paisa, sin duda, es una de las más halagadas en redes sociales, donde con sus publicaciones y fotografías ha sacado a relucir su belleza y sensualidad. Tanto así que ella misma ha dicho, en varias ocasiones, sentirse en el mejor momento de su vida, inclusive en una entrevista con el programa de Lo Sé Todo, Sara no pasó por alto un comentario y aprovechó para elogiar sus propias curvas.

Le puede interesar: Va por la ‘parejita’: Sara Uribe contó que quiere volver a ser mamá y qué le falta para lograrlo

“Yo me siento en una etapa, en la que tú no sabes la etapa tan hermosa en mi vida”, comenzó la paisa. “Yo solo puedo decir a Dios, gracias. El proceso que he llevado es maravilloso y la plenitud que tengo”, señaló la modelo.

Sin embargo, al llegar al momento en que el presentador le sacó a la luz algunos comentarios que la modelo constantemente recibe en sus fotografías que tenía que ver con sus atributos físicos, Sara no tardó en decir: “M@ric4, pero es que mi cul0 es muy grande. Es que entre más como, todo se me va pa’ allá. ¿Yo qué hago?, ¿cómo no voy a mostrar mi culo que es tan lindo?”, puntualizó la modelo.