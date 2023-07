“Calero le dio título nobiliario, ya se enamoró”: Amparo Grisales reveló quien será la nueva integrante de ‘Yo me llamo’

Amparo Grisales mejor conocida como ‘La Diva’ de la televisión colombiana, es una de personalidades más famosas debido a su participación como jurado en el reality de canto ‘Yo me llamo’ del canal Caracol. Además, de ser parte de producciones como ‘El paseo 6′, ‘Las muñecas de la mafia’ y ser la portada de importantes revistas del país.

Si bien, el canal ya anunció el estreno de ‘Yo me llamo’ el cual se daría después de la final del ‘Desafío the box’, en su lanzamiento para medios de comunicación Grisales reveló algunos detalles de lo que tendrá esta nueva temporada la cual contará con una inteligencia artificial.

En conversación con el programa matutino ‘Día a Día’ la actriz aseguró que ahora contarán con ‘Sinfoni’, una inteligencia artificial y una nueva herramienta de ‘Yo me llamo’, con la que según ella, ha tenido varias discusiones, pues tendría como rol escoger el mejor de la noche, es decir, “el hada de la afinación”. Asimismo, destacó que quien anda enamorado de ella resulta ser Carlos Calero, pues el presentador hasta la catalogó como “su majestad”.

“Calero hasta le dio título nobiliario, ya se enamoró, yo no tengo nada que ver con ella”, aseguró la actriz. Seguidamente, confesó que suele preguntarle a Calero si le dio besos, teniendo en cuenta que no puede abrir la boca ni tiene dientes. Sin embargo, y para sorpresa de Amparo, días posteriores la inteligencia artificial aseguró: “Amparo Grisales si tengo dientes y me rio”. La ‘Diva’ indicó que al principio hubo confrontación, pero ahora el amor existe entre ambas.

Finalmente, Amparo reiteró que esta inteligencia artificial solo está enfocada en la afinación, pero ellos están buscando al doble perfecto: “Entonces yo le digo a ella que no tenía corazón como va a saber de sentimiento de interpretación, si no sabe de eso”. La actriz reiteró que es un elemento muy simpático y hasta amigas se volvieron con el paso de los capítulos. El estreno del programa tendrá lugar este próximo 26 de julio después de noticias Caracol.