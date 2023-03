Me ericé: Borraron a Yeison Jimenez de ‘Yo me llamo’ 2023 y ya le tienen reemplazo

Yeison Jiménez y Amparo Grisales protagonizan un incómodo momento en ‘Yo me llamo’ (Video) Yo me llamo

Desde hace varios años el canal Caracol ha logrado posicionar varios de su realities, ya es casi fijo que después del noticiero de la 7 pm encontramos un programa con este formato, actualmente está al aire la primera edición de ‘La Descarga’, pero si no fuese este programa estaría ‘El desafio’, ‘La voz’, A otro nivel’, ‘Yo me llamo’, o alguno de este estilo en donde los concursantes muestran su talento y esfuerzo.

Uno de los que más llama la atención es ‘Yo me llamo’, no solo por el talento de los concursantes que imitan a reconocidos cantantes nacionales e internancionales, logrando ser casi su doble perfecto’, sino porque además en el jurado se encuentra Amparo Grisales, quien usualmente genera controversia por sus comentarios y forma de comportarse, algo que claramente no pasa desapercibido por lo televidentes.

A su lado se encuentra el colomboargentino César Escola, quien es un gran conocedor de la música y su elaboración y el cantante de música popular Yeison Jimenez, o al menos así fue en la última edición que estuvo al aire, ya que se prevén cambios para la versión 2023, de acuerdo a lo que informaron en el programa ‘Lo sé todo’. En este programa de entretenimiento y farándula dijeron que a Yeison “lo bajaron del bus”, haciendo referencia que no irá en el programa de este año.

Pero eso no es todo, en el programa también contaron que en su lugar va a estar Pipe Bueno, también cantante de música popular, quien ya pasó por el programa en una edición anterior, generando bastantes comentarios por su relación coqueta con Amparo Grisales, con quien incluso se besó en el show.