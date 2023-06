Yina Calderón apareció vestida de Drag queen para celebrar el orgullo LBGTI

Yina Calderón es una de las influenciadoras más reconocidas en el medio gracias a su contenido, que es de los más virales en internet en los cuales comparte detalles sobre su vida profesional y personal. La vida de esta creadora de contenido siempre ha sido el objeto de interés de miles de sus seguidores y es que sus procedimientos estéticos, así como sus emprendimientos, siempre han sido el centro de rumores y habladurías.

Le puede interesar: Carolina Acevedo se iba saliendo de sus cabales frente a una compañera en MasterChef

La empresaria de fajas ha tenido que someterse a varios procedimientos con el fin de extraer los biopolímeros de su cuerpo ya que estaba sintiendo que su salud estaba bastante deteriorada y es que a través de un video que compartió en sus redes sociales mostró el estado de sus glúteos y sorprendió a muchos con su aspecto.

Le puede interesar: Le dan palo a Luisa Fernanda W por este “grave error” que cometió al reencontrarse con sus hijos

Sin lugar a dudas Yina Calderón es una de las figuras públicas que encabeza los titulares en los medios de comunicación por las polémicas que la rodean y que han involucrado a otros influenciadores reconocidos como la Epa Colombia y Andrea Valdiri. Pero, al parecer, la creadora de contenido disfruta de ser el centro de atención y hay quienes la respaldan y otros que, por el contrario, no tardan en criticar cada una de sus publicaciones.

La más reciente, que ha sido el objeto de varios comentarios, tuvo que ver con un video suyo en el que aparece junto a su consola de DJ y mezclando una pista de Gloria Trevi, la canción en específico se trató de “Todos Me Miran” a la que intentó mezclarla con guaracha.

Le puede interesar: Yina Calderón fue atendida de emergencia luego de que se abriera una herida en sus glúteos

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue en realidad la canción, como usualmente pasa con cada uno de sus temas, sino que en esta oportunidad las personas criticaron la forma en la que iba vestida. Y es que la influenciadora aprovecho que junio es el mes del orgullo LGBTI y quiso sumarse a esto vistiéndose de Drag queen.

Como era de suponer, los seguidores no tardaron en comentar al respecto: “Momentos que mantienen humilde a la comunidad LGBTI”, “Perú tiene a la tigresa del oriente y Colombia a Yina”, “Al principio no me gustó y al final tampoco”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de la influenciadora.

[ Yina Calderón se disfraza de Drag Queen ]