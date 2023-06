Yina Calderón se dio el ‘lujito’ de comer en el restaurante de James Rodríguez y salió 'regañada'

Yina Calderón decidió expandir un poco sus gustos culinarios al asistir a una cena en el restaurante del futbolista James Rodríguez, ‘Arrogante’. Sin embargo, la colombiana salió ‘regañada’ del lugar por un detalle que no fue de su agrado, contándole también a sus seguidores más información sobre esta experiencia gastronómica.

La DJ suele mostrar en sus redes sociales varios de los lujos que se da en diferentes oportunidades, desde prendas y accesorios costosos hasta viajes por diferentes partes del mundo, dejando ver que sus emprendimientos le generan suficiente dinero como para poder costear un estilo de vida opulento.

Y entre este tipo de lujos, Yina Calderón le contó a sus seguidores a través de una serie de historias de Instagram que esta semana decidió darle una oportunidad al restaurante de James Rodríguez, revelando varios detalles de su experiencia gastronómica e indicando que hubo un punto importante que la dejó ‘regañada’.

“El restaurante es italiano. A este pecho peludo no le gusta la comida ni italiana, ni romana, ni nada. Yo soy criolla, hiju****a, soy criolla, me encanta el sancocho, toda la comida criolla. Entonces obviamente yo no entendía los platos, no entendía esa comida y obviamente no me gustó la comida”, dijo la empresaria en una de sus historias.

Sin embargo, en otra historia comentó que si bien la comida no fue de su agrado, habían varios puntos a destacar dentro del restaurante, entre ellos la atención de parte del personal, la decoración y el ambiente del establecimiento, además de resaltar que el espectáculo de opera en vivo en el lugar fue de su agrado.

Finalmente indicó que gastó 680.000 pesos en una cena para cuatro personas, detallando que fueron cuatro platos con cuatro bebidas. También destacó que considerando el lugar, la comida y el servicio, para ella es una cantidad justo de dinero.

“Siento que, obvio, no es barato pero tampoco es que uno diga: ‘ay, hiju****a’, como una vez que yo fui a uno. Tres platos a un millón de pesos”, recordó con pesar Yina Calderón.