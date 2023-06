Le dan palo a Luisa Fernanda W por este “grave error” que cometió al reencontrarse con sus hijos

Luisa Fernanda W finalmente regresó a casa después de estar ausente poco menos de un mes en un proyecto misterioso lejos de Colombia. Y si bien su familia la recibió con los brazos abiertos, algunos internautas no dudaron en criticarla por cometer un “grave error” al momento de reencontrarse con sus dos hijos.

La influencer comentó a finales del mes pasado que estaría ausente por un tiempo indeterminado en sus redes sociales ya que estaría involucrada en un nuevo proyecto lejos del país, indicando que por el momento no podía revelar nada de información pero que dadas las características de su plan podía ser desde unas semanas hasta varios meses.

Puede leer: “Tengo mucho que hablar”: Luisa Fernanda W volvió a redes sociales luego de su inesperada ausencia

Y si bien la joven no ha confirmado de qué se trataba esta nueva aventura, muchos usuarios de las redes sociales tienen la teoría de que estuvo participando en un reality show de Telemundo junto con otras figuras latinas, todo debido a la fecha en la que partió y las fotos del hotel donde estuvo hospedada.

Pero tal parece que su participación duró poco, ya que hace un par de días la creadora de contenido volvió a tomar control de sus redes sociales al publicar que había culminado con su nuevo proyecto y que estaría de vuelta en su casa dentro de poco.

Y una de las primeras cosas que hizo al regresar a Colombia fue ir corriendo a ver a sus hijos. Sin embargo, a Luisa Fernanda W le llovieron muchas críticas debido a un “grave error” que cometió al momento de encontrarse con los pequeños: la poca empatía que tuvo con las personas que los cuidaron en su ausencia.

Lea también: Critican a Luisa Fernanda W por “abandonar” a su familia para probar suerte en un reality show

En el clip compartido por la colombiana en sus historias de Instagram se puede ver que está afuera de casa esperando a que sus hijos abran la puerta principal, y una vez que lo hacen ella los empieza a cargar y a besar.

Sin embargo, muchos internautas criticaron la actitud de Luisa Fernanda W al ignorar por completo a las personas que cuidaron a los niños mientras ella y su pareja, Pipe Bueno, estuvieron ausentes en casa debido a sus compromisos.

“¿Y el saludo para las que le cuidaron los hijos? No jodas, esa gente no entiendo cómo tienen miles y miles de seguidores”, “Por lo menos hubiera saludado a las que quedaron al pendiente de esos niños, mal educada, primero el show”, “Grave error no tomarse el tiempo siquiera de agradecer a las personas que le cuidaron a sus tesoros” y “No, ella no tiene corazón, comprobado” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.