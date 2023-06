Carolina Acevedo se iba saliendo de sus cabales frente a una compañera en MasterChef

MasterChef es una de las producciones favoritas de los colombianos, el concurso de cocina que prueba a los famosos sobre sus habilidades culinarias ha convertido es uno de los programas de entretenimiento más comentados por los televidentes. Pues como en todo concurso, los participantes no están fuera de la presión y el estrés propios de una competencia, ya que a nadie le gusta perder y mucho menos ser eliminado.

Pero aunque todos quisieran ganar lo cierto es que solo uno puede llevarse el premio, por lo que para llegar a él los concursantes deben ser bastante competitivos y demostrar su talento. Es por eso que muchas veces los participantes, aunque intentas ser calmados, terminan demostrando que su tranquilidad no es compatible con la presión. Ejemplo de esto es la actriz Carolina Acevedo, quien ha demostrado que es una persona bastante sensible cuando se trata de situaciones que la ponen bajo estrés. La artista recientemente fue nombrada como la capitana del equipo morado y tenían la misión de cocinar para 33 comensales con salmón.

Entre tanto, la actriz vivió un momento de tensión debido a que notó como algunos de sus compañeros se mandaban entre sí y al instante de preparar el emplatado se terminó estresando más de la cuenta y hasta tuvo un roce con una de las participantes.

“Tengo personas en mi equipo que se alteran y me sacan de mi centro. Cuando hay estrés en el grupo todo se desarma. Hubo un momento en el que vi que estaban dando órdenes y no entendía por qué… me estaba dando un calorcito [hizo gesto de mal genio]”, dijo la actriz.

La tensión se evidenció cuando su compañera Juliana Galvis estaba señalando que no quería errores a la hora de servir y fue cuando Acevedo quiso expresarle que todo estaba bien, pero que tenía que controlar el estrés.

“Tranquila, tranquila, Juli, que estoy un poco estresada porque manejan un estrés de otro nivel” le dijo Acevedo.

“Se nos estaban ensuciando los platos y entonces me dio como un [desespero]… Yo quería que todo saliera perfecto y que todo esté bonito” explicó Galvis.

A lo que la capitana tuvo que agregar que “Yo soy muy tranquila cocinando, pero cuando se estresan me bloqueo”.