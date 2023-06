Hermana de Yina Calderón le ‘restriega’ en la cara fotografía a ‘Epa Colombia’ de cuando ella era “humilde”

Una nueva enemistad está a la vista en el mundo de las redes sociales colombianas. Las protagonistas: Juliana Calderón, hermana de la creadora de contenido Yina Calderón , y la influencer Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’; mujeres que se disputan la carrera por ver quién de las dos se queda con el título de la más humilde en Instagram.

Juliana decidió subir recientemente una historia a su perfil, en donde se le ve a ella, a Yina y a Daneidy, disfrutar de un tradicional ‘corrientazo’ en el centro de Bogotá. En la imagen se aprecia que el paso de los años y el dinero hicieron lo suyo en el aspecto físico de las tres, ya que, debido a las cirugías estéticas a las que se han sometido, están totalmente irreconocibles.

¿Epa Colombia perdió la humildad?

“A veces olvidamos de donde venimos. Lo bueno es que la vida se encarga de recordarnos”, fueron las palabras de Juliana que acompañaban la fotografía.

Inmediatamente, Barrera salió a contestar por el mismo medio, lanzando fuertes pullas a las hermanas Calderón: “La de la foto soy yo. Solo que yo he cambiado con mis cirugías estéticas. Pero, a mí, ese almuerzo me salió tan caro en el centro de Bogotá. Ese almuerzo lo han replicado muchas veces, diciendo que se me perdió mi humildad. Pero, ellas de qué humildad hablan, si ellas no la dan”, fue la respuesta de Daneidy, quien aprovechó para reírse del asunto.

Este nuevo enfrentamiento virtual fue revelado por la página ‘Rastreando Famosos’, y los seguidores de la misma reaccionaron con fuertes comentarios: como este: “Tan patéticas. Sacando en cara un “almuerzo” no entiendo, ¿quieren que les agradezcan de por vida ese almuerzo o qué? De cuál humildad habla si todas están cortadas con la misma tijera, como dice el dicho”.

