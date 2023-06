Yina Calderón fue atendida de emergencia luego de que se abriera una herida en sus glúteos

Yina Calderón mostró en su cuenta de Instagram el incómodo momento que vivió hace pocas horas, dejando ver que tuvo un percance con una de sus heridas en sus glúteos de su más reciente operación, mostrando que una de ellas se abrió de manera repentina, por lo que debió ser atendida rápidamente.

La DJ decidió someterse a un nuevo proceso médico el cual volvió a generar controversia en las redes sociales, no solo por la frecuencia con la que suele hacerse retoques estéticos, sino también por el resultado final. Y es que decidió colocarse un par de implantes nuevos en sus glúteos después de que debió extraerse los biopolímeros en esa zona debido a las complicaciones de salud que presentó hace varios años.

Y si bien Yina Calderón se arrepiente de haberse inyectado esta sustancia en el pasado, igual sigue firme con su ideal de conseguir los glúteos perfectos, razón por la que en esta oportunidad decidió optar por unos implantes hechos de “grasa”, tal y como comentó recientemente en sus historias.

Sin embargo, hace pocas horas contó que pasó un gran susto debido a que una de sus heridas se abrió, indicando que no fue producto de una irresponsabilidad o mal trabajo del cirujano, sino que fue un evento fortuito.

“Imagínese que se me abrió la herida de la cola. Yo me estaba moviendo para los lados porque ya estaba literalmente cerrada, pero me toca chupar cama todo el festivo por acá, sin mover la cola ni nada”, dijo con pesar.

La influencer también indicó que mas allá del dolor en la zona, se sentía con mucho malestar producto de este percance: “me siento muy enferma, me duele el cuerpo, tengo mareos”.

Debido a esto, indicó que su hermana Leonela tuvo que atender la situación rápidamente para evitar que la situación pasara a mayores, dejando ver a través de varios videos cómo estaba curando la zona con jabón antiséptico y cicatrizante por sugerencia de los médicos.

Yina Calderón también mostró una imagen respecto a cómo lucía su herida en ese momento, dejando ver que en efecto se había abierto, pero que se estaban ocupando del percance.