Iván Lalinde confesó lo que piensa de la crisis política de Petro y lo tacharon de “tibio”

Iván Lalinde es uno de los presentadores de televisión más queridos de todos los colombianos, adicionalmente, también es uno de los más famosos por su gran participación en diferentes producciones bastante reconocidas. No obstante, si bien es una figura pública, es bien sabido que la mayoría de los famosos prefieren guardar silencio sobre los temas políticos y religiosos, debido a las inconformidades y las críticas que pueden recibir por parte de los demás usuarios.

El presentador de ‘Día a Día’ se ha consolidado como uno de los más estimados y de aquellos que casi no tiene detractores. Por medio de sus redes sociales, el presentador quiso hacer una dinámica con sus seguidores de preguntas y respuestas en donde contó varios detalles sobre su vida personal y sus ideales.

Aunque, la mayoría de los interrogantes se dirigían principalmente a detalles sobre su estilo de vida y su vida privada, hubo algunos que se interesaron por preguntar sobre las ideologías de Lalinde en cuanto a la religión y a la política.

Iván Lalinde responde cómo se siente con la crisis política

El presentador comenzó por comentar lo que piensa de la religión y si él es practicante. Para ello, Lalinde aprovechó una pregunta de un seguidor que le cuestionó: “¿Eres religioso o en qué crees?”, cabe recordar que muchos seguidores tenían un especial interés en saber sobre la religiosidad y la vida espiritual del presentador, teniendo en cuanta que pasó por varios momentos difíciles relacionados con la salud de sus padres.

Ante las dudas, Lalinde confesó que: “No, religioso no soy, soy creyente. Sí, soy creyente. Creo mucho en Dios, me gusta orar, me gusta meditar…”.

Por otro lado, Lalinde también decidió contar lo que piensa sobre el tema político que ha desatado uno de los mayores escándalos y que tiene que ver con las presuntas irregularidades de la campaña de Gustavo Petro, en las elecciones presidenciales de 2022, tras los polémicos audios que se filtraron del exembajador Armando Benedetti.

“¿Te preocupa el tema político de nuestro país?”, fue la pregunta con la que abordaron al presentador. Lalinde no tuvo reparo en aceptar que se siente algo perdido frente al tema, pero que no deja de preocuparle: “Más que el tema político, es el tema social. A dónde vamos, cuáles son los proyectos, los planes, las líneas. Me siento un poco perdido, la verdad. Como todo ciudadano y todo colombiano, más que preocuparme, pienso que tendríamos que unirnos más”.