Petro contra las cuerdas por escándalo sobre dineros de su campaña, ¿Qué se sabe de los $15.000 millones?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció frente al escándalo que involucra al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefa de despacho de presidencia, Laura Sarabia. Esto tras la revelación de unos explosivos audios que implican un presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña del presidente Gustavo Petro.

El magistrado Benjamín Ortiz pidió tanto a Benedetti como a Sarabia rendir testimonio frente a la financiación de la campaña del jefe de Estado. Además, le solicitó a la Revista Semana entregar el compilado de audios, en los que se escucha a Benedetti proferiendo insultos contra Sarabia, y hablando de 15.000 millones de pesos que habrían ingresado irregularmente a la campaña Petro.

El organismo electoral pretende con esta indagatoria aclarar a qué se refería exactamente Benedetti en sus audios, para verificar si este caso implica una posible violación a los topes electorales por parte de la campaña presidencial que catapultó a Gustavo Petro a la presidencia.

“Se ordena Ia práctica de pruebas de oficio dentro de Ia actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en Ia financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral a la presidencia de la coalición del Pacto Histórico”, ordenó el Consejo Nacional Electoral.

Con esta indagación preliminar, el CNE espera que el próximo 13 de junio Benedetti atienda su citación a las 9 de la mañana y Sarabia a las 2 de la tarde.

Sin embargo, la situación no para ahí. Tan caótico es el asunto que resultó salpicando al ministro del interior, Fernando Velasco; al exministro de esa misma cartera, Alfonso Prada, y hasta a la primera dama de la nación, Verónica Alcocér.

“Prada se robó todo el ministerio con la mujer (…) todo hijueputa, todo (…)”, dijo Armando Benedetti en uno de los audios. A su vez, recriminó a Laura Sarabia por no incluirlo a él en el Ministerio del Interior y la insultó por preferir al hoy ministro de esa cartera, Ferando Velásco, a quien tildó de “no hacer un culo”. El exembajador cerró hasta mencionando a la primera dama. Dijo que ella había elegido a Sarabia, sólo por una razón, y que solo “ella sabía porqué”.

Esas declaraciones levantaron el avispero. Ahora no son solo supuestos 15 mil millones de pesos en ‘tela de juicio’. También entrarían el nepotismo gubernamental y hasta el robo de la cartera del Interior.

Por supuesto, estas revelaciones levantaron ampolla entre los señalados, especialmente en el exministro Prada, quien anunció un proceso penal contra Benedetti.

“Hemos denunciado en la Fiscalía las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones”, explicó Prada.

Frente a la gravedad de los hechos, Federico Gutierrez y Miguel Uribe aprovecharon para agregar leña al fuego. Una vez escucharon el escándalo, salieron corriendo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Allí lograron interponer denuncias para que se investigue al presidente Gustavo Petro por el ingreso de dinero de dudosa procedencia a la campaña.

“Yo le pido que asuma su responsabilidad y renuncie a su cargo como Presidente de la República. El país debe unirse y restablecer la política (…) para que se investigue al jefe de Estado”, explicó Federico Gutiérrez a los medios de comunicación.

¿Qué se sabe de los 15.000 millones de pesos?

En el ventilador de información que se prendió en las últimas horas, se habla de un supuesto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos para la financiación de la campaña de Petro.

Benedetti dijo que fue él fue quien consiguió el dinero y aseguró que gran parte de los votos en la Costa fueron obtenidos gracias a las reuniones que él convocó en campaña. También expresó que esas personas que aportaron “no eran emprendedores”.

Sin embargo, el exembajador aún tiene datos ocultos. Aunque reveló que él consiguió el dinero, no quiso revelar quién lo había aportado. “Yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos; es más, si no es por mí, no ganan”, se escucha en una de las grabaciones.

Esos supuestos 15 mil millones de pesos irregulares que habrían ingresado a la campaña, nuevamente sacaron a la luz otras investigaciones que se han hecho a la campaña Petro por presuntas inconsistencias en la financiación.

Otras investigaciones a la campaña de Gustavo Petro

En febrero de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación contra la campaña presidencial de Petro tras recibir una denuncia anónima sobre presuntas inconsistencias en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial.

Según el CNE, la apertura de esa indagación contra la campaña se da por reportes de aparentes irregularidades en materia de gasto, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta de las elecciones.

Además, en otra ocasión, el mismo organismo alertó que en una auditoria también encontraron presuntas anomalías relacionadas con el manejo de dinero. Aunque las investigaciones no han avanzado en gran medida, los audios de Benedetti resucitaron esas presuntas inconsistencias. Este escándalo que tiene contra las cuerdas al Gobierno, incluso amenaza con atentar contra una de las vértebras más importantes: las reformas.

Debates a reformas fueron suspendidas por escándalo en el Gobierno

Como si fuera poco, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, confirmó que todos los debates de las reformas se suspendieron en el Congreso de la República.

El argumento de Racero para tomar esta decisión es que las propuestas del Gobierno del Cambio estarían en riesgo de ser destruidas por la oposición si en este momento de crisis se someten a una votación.

Las reformas que se adelantan en este momento en la Cámara de Representantes son las de la salud y la laboral. Por su parte, la reforma pensional hace su curso en el Senado.