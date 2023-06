“Me dejé llevar por la rabia y el trago”: Armando Benedetti volvió a justificar sus amenazas a Sarabia

Desde que se conocieron los audios revelados por Revista Semana, en el que se escucha al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, amenazando e insultando a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, por no haber sido designado como ministro del Interior o de Relaciones Exteriores, luego de apoyar la campaña del hoy presidente, Gustavo Petro, el también exsenador se ha pronunciado solo a través de su cuenta en Twitter.

Ese mismo domingo 4 de junio, fecha en que se conoció las conversaciones, se excusó con el jefe de estado y Sarabia “por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte”.

Luego, este lunes 5 de junio, publicó un trino sobre las 2:24 que posteriormente eliminó. Allí reiteraba que tiene más cosas por decir respecto a la supuesta financiación ilegal a la campaña de Petro. “Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”.

Ahora, horas después, volvió a escribir en su cuenta de Twitter y justificó su reprochable accionar por “rabia y el trago”. “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Ante este último comentario, Petro le respondió y calificó los presuntos dineros ilícitos como un “golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”. “Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito”.

¿Qué responde Sarabia?

“Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza. Y me dices hijueputa cuándo culo quieres que esté allá en Bogotá y me dices cuándo culos quieres empezar a pelear, o cuándo culos quieres arreglar. Usted está allá es por mí, hijueputa, por mí. O es que alguien te iba a pasar al teléfono si no hubieras trabajado conmigo, te hubiera dejado sola a ver qué culos ibas a hacer. Ahora sí que estamos todos amenazados, hijueputa, dime qué más hay qué hacer”, esto fue aparte de la conversación entre Armando Benedetti y Laura Sarabia.

Por este y otros audios, la exjefa de Gabinete compartió un comunicado en su cuenta de Twitter, firmado por su abogado, Jorge Mario Gómez, donde indica que “acudirá a todos y cada uno de los llamados de la justicia y de los entes de control para dar claridad y explicación sobre los hechos de su competencia y conocimiento. Se defenderá de los ataques indignantes y humillantes”.