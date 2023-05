Se le ‘motoreo’ el Twingo a Piqué: Captan a Clara Chía totalmente borracha y tirada en el suelo

La vida de la joven barcelonesa Clara Chía cambió de la noche a la mañana a raíz de su relación sentimental con Gerard Piqué. La noticia de la infidelidad del exfutbolista a la cantante barranquillera Shakira, produjo un boom mediático que llevó a que decenas de paparazzi a seguir día a día cada movimiento realizado por la mujer de 24 años.

Precisamente el reconocido programa de variedades ‘Chisme No Like’ dio a conocer recientemente un video en donde captaron a Clara Chía en un alto estado de ebriedad junto a un grupo de amigas.

Puede leer: Qué ‘paila Sog’: Ryan Castro y Blessd se pelean en redes y se lanzán ‘pullas’ desde la ‘Lejanía’

Pillaron a Clara Chía mal parada en Barcelona

El comportamiento que se consideraría normal para unas jóvenes de esa edad fue altamente criticado por los presentadores de este show de farándula.

“Esta no es la Clara Chía que vemos con Piqué, (...) todas sus amigas son busca, hombres y son fiesteras”, aseguró uno de los presentadores.

Adicionalmente, en el programa dieron a conocer una teoría del porqué la actual pareja del exfutbolista decidió cerrar su cuenta de Instagram.

“Tenía un Instagram, que lo cerró, porque vio que todo lo que había ahí mostraba a una Clara Chía, que no era lo que el mundo quería para Piqué”, enfatizaron en Chisme No Like.

En las imágenes que aseguran son inéditas, se ve al grupo de amigas bailando a altas horas de la noche por las calles de Barcelona, además de mostrar a Chía tirada en el suelo.

El vídeo se dio a conocer días antes de que Shakira lanzará su nueva canción ‘Acróstico’ en donde se creía lanzaría nuevas pullas a Piqué y su pareja. Para alegría de muchos y descontento de otros, la canción estaba dirigida a los hijos de la cantante Milán y Sasha en conmemoración al Día de la Madre.

Le puede interesar: La ‘Twingoneta’: Dueño de Renault Twingo en Colombia, dejó de llorar, facturó y le puso platón a su carro