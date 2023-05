“No sean miserables”: El actor Diego Trujillo se despachó contra medios que inventaron chismes sobre él

Diego Trujillo es uno de los actores más respectados de Colombia, pues tiene una gran trayectoria en la industria del entretenimiento y se ha destacado por lo talentoso que es. A pesar de lo amable que es, sí tiene claro que no se dejará de nadie, sobre todo de medios que han difamado noticias que no son verdad. En medio de una entrevista, Diego Trujillo le cantó la tabla a más de uno.

Lea también: Carmen Villalobos se burla de su novio por besarle los pies en plena televisión en vivo

Actualmente, Diego Trujillo está decidado a la actuación en una obra de teatro llamada ‘Art: la obra de todos los tiempos’, en donde actúa con Jhon Alex Toro y Emmanuel Esparza que ha logrado vender muchas entradas debido a la historia y a la actuación de estos tres expertos.

Sin embargo, hace algunos días se hizo tendencia la noticia de que Trujillo sería olvidado por una terrible enfermedad que padecía que le impedía seguir trabajando.

Lea también: Diego Guauque reveló la razón que le da fuerza para seguir luchando y no es precisamente su familia

Ante esto, el actor no se guardó una sola y a través de una entrevista para ‘Lo Sé Todo’ aclaró:

“Me encargué de escribirle directamente a esas plataformas para decirles que no fueran miserables, eran amarillistas y falsas, pero además, eran con mala intención. Todo esto surge de un hecho real y me dio una gastroenteritis que no es una enfermedad mortal ni mucho menos, simplemente es una inflamación de las vías digestivas. A raíz de eso, sí, la pasé mal un día y me toco cancelar una función, pero al otro día ya estaba bien, me duro tres o cuatro días la cosa y no estuve hospitalizado como dicen, de modo que fue una gran mentira” terminó por decir DIego Trujillo.