¿Piqué estaría preparando una sesión con Bizarrap?

En Tiktok se conoció un video en el que aparece Gerard Piqué e Ibai Llanos, hablando y el exfutbolista del Barcelona y expareja de Shakira se refirió a hacer una sesión con Bizarrap. Eso sí, aseguró que el día que se haga sería algo grande, “algo potente”.

En la conversación que tienen en medio de una de las conocidas transmisiones de Ibai Llanos, Piqué habla de lo que sería una sesión con Bizarrap, el DJ con el que Shakira se ubicó en el número 1 mundial en todas las plataformas de música con su sesión 53.

Piqué prepara sesión con Bizarrap

“Una sesión de Bizarrap conmigo (...) Esto sería, si algún día se hace una sesión con Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad. Sería que estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente. Un chupito me parece poco”, le dijo Piqué a Ibai.

Los usuarios de internet de inmediato empezaron a opinar de lo que sería una posible sesión entre Piqué y Bizarrap.

“Dudo que Biza quiera hacer una sesión con Piqué. Los códigos de amistad y de hermanos latinos no se rompen por unos billetes.... No lo entendería”, “También quiere facturar Piqué”, “Jajaja muero por escuchar eso jajaja”, “Si Piqué está diciendo esto es porque algo está pasando o hablaron ellos dos para hacer algo. Piqué no habla por hablar” y “Me parece envidia. Me juego BIZA es Argentino y tiene códigos. Quédate con las ganas Piqué”.

“Está diciendo que lo que hizo con Shak es un desastre. Pobre...no supera el éxito de una grande. Con el sería una payasada”, “Ya le puedes pagar lo que sea que te aseguro que Bizarrap no hace ninguna sesión contigo, él escoge gente exclusiva no cualquier mamarracho” y “Ese Piqué es tan nefasto,y luego se queja de lo que la gente dice de él, pues también no coopera se apunta cada tarugada que ni como ayudarlo.