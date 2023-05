¿La Red ‘Carahot’?: Carlos Vargas llegó ‘trompeando’ a ‘raimundo y todo el mundo’ y no solo los cachetes

La edición de este domingo 7 de mayo de ‘La Red’ inició de una manera bastante particular, debido a la particular muestra de amor que Carlos Vargas tuvo con sus compañeros, puesto que el presentador llegó al set con pintalabios en manos y empezó a repartir besos y no solo en el cachete.

El programa de variedades de Caracol Televisión, transmitido todos los fines de semana y festivos en la parrilla del canal, se ha posicionado como uno de los más importantes de este tipo en el país, pese a que su principal competidor ‘Lo Se Todó' de Canal Uno también decidió transmitir su contenido los fines de semana.

Carlos Vargas se agachó y le beso las piernas a Mary Méndez

Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Mary Méndez, fueron sorprendidos por su compañero Carlos Vargas, quien llegó al set con los labios pintados y le plasmó a cada uno de ellos un tierno beso en el cachete.

Pero las cosas fueron un poco más allá, cuando el oriundo de Cartago, Valle del Cauca, decidió plasmar su amor en una de las piernas de su compañera Mary Méndez; y no una, sino dos veces.

“Ahora ya puedo decir que tengo tres labios”, fueron las palabras con las que Méndez respondió jocosamente a los besos de Vargas. Acto seguido, la presentadora ‘paró en seco’ a su compañero y le dijo: “Vargas ya deja de pintarte la jeta”.

Luego de ‘trompearse’ a ‘raimundo y todo el mundo’, Carlos Vargas le confesó a sus compañeros qué desde muy temprana edad su mamá le enseñó a utilizar de manera correcta el pintalabios.

