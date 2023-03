¿De Caracol a Forbes? Mary Méndez tomó por sorpresa a sus fans y reveló detalles inéditos

Mary Méndez dice que la felicidad no puede venir a ti, sino venir de ti Foto: Instagram @marymendez55

Mary Méndez es una de las presentadoras del programa de entretenimiento ‘La Red’ en compañía de Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano. Sin embargo, la televisión no resulta ser su único fuerte, pues también decidió llevar a cabo otro de sus sueños, esta vez como empresaria de productos saludables la cual ha logrado ser un éxito y ya hace parte de varios famosos almacenes en distintos lugares del país.

La samaria suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca crear un canal de comunicación entre ella y sus seguidores, en donde comparte recetes, rutinas de entrenamiento, tips de belleza. Sin embargo, en esta ocasión reveló que invitada por la prestigiosa revista Forbes a un conversatorio.

Este evento tuvo lugar hace algunos días en Bogotá, en donde la presentadora se mostró emocionado por poder compartir este momento. Asimismo, Mary indicó: “No lo tomo en realidad como un reconocimiento porque a ver me faltan 50 mil más”.

La samaria indicó que se trató de un foro en el que fueron invitadas las 30 promesas del año 2023. Además, aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han brindado y las buenas energías que recibe a diario a través de cuenta de Instagram.

Horas más tarde, la presentadora reveló que ella no hace grandes ‘alaracas’ a este tipo de eventos en los cuales es una de las principales invitadas, ya que, para ella esta actitud termina siendo “medio narcicista”. También, agregó que en varias ocasiones la han buscado con el fin de que imparta algunas charlas sobre las maneras correctas para iniciar un emprendimiento.

Finalmente, Mary indicó que la toma por sorpresa este tipo de invitaciones: “Yo he sacado mi empresa con las uñas, eso sí dándome todos los tiestazos del mundo y aprendiendo todo, pero de ahí a dar una charla no creo que sea yo la persona”. Además, aseguró que podría ser un testimonio, pero el cómo, resalta que no siente que sea la persona idónea para esta labor.