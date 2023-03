Maxiolly, demuestra que está para grandes cosas, representando a la nueva escuela del género urbano

Este joven nacido en Cali, Colombia, a pesar de su edad, ha logrado forjarse un camino en el mundo de la música como cantante y compositor, colaborando con diferentes artistas de renombre nacional e internacional, como Mike Bahía, Feid, De la Ghetto, Lenny Tavárez, Rels B, Blessd, entre otros, algo que lo llevo a firmar recientemente con el sello discográfico Warner music.

Algo que lo ha hecho bastante llamativo, además de su talento, es que al contrario de lo que usualmente las personas están acostumbradas a identificar cuando le hablan de género urbano, relacionándolo inmediatamente con Medellín, es que él nació y creció en Cali, por eso su música tiene un sonido e intención característica. Por lo que quisimos saber que cree él que le aporta al reguetón ese origen y sabor caleño.

“Nuestra jerga, la manera de hablar, cuál ej esa, vos sabés, los paisas también tienen eso, si me entendés, sobre todo el habladito las mujeres, lo pegaron mucho. Yo por ejemplo en mis canciones siempre trato de meter un poquito de la jerga nuestra, sí o sí, la jerga del paisa está pegada, pero hay que pegar también la jerga de cada ciudad, de cada uno. Es como cantadito también (el acento caleño) por eso yo digo que funciona mucho en la música”.

Por estos días Maxiolly se encuentra promocionando Infiel, un tema que hizo junto a Keityn y Ríos, dos destacados artistas del género urbano actual y que el joven caleño tiene la fortuna de conocer de años atrás, por lo que él además de admirarlos como artistas, los considera sus amigos, razón por la cual su nueva canción fluye de manera diferente y especial.

“Es una canción como de despecho, de la jeva que uno tenía y ya no se dieron las cosas, uno ya no para a pensar en eso, es más un despecho. Tiene el ritmo que uno piensa que es rumbero, pero más bien es despecho, es una combinación. Es una canción más para dedicar, para mandársela a la mujer que decidió volver con quien no debería, estamos fluyendo re bien y decidió volver con el que no era.

La canción yo la tenía lista, primero monté a Ríos, un compositor muy duro de Puerto Rico, que escribió por ejemplo ‘La bachata’, ha escrito canciones muy duras y pues Keityn que ha escrito canciones como Music Sessions #53 junto a Shakira, Tusa, Hawái. Yo hice un junte con mis parceros, que respeto demasiado, yo quise hacer un junte diferente, ellos recientemente se lanzaron como artistas, pero ellos tienen el respeto como compositores y yo los respeto como artistas también, para mi ellos son los más duros en este momento, yo dije quiero hacer un junte con ellos dos, les mostré la canción, les corrió full, produjimos y ya”.

Su recorrido en la industria musical, ha hecho que tenga una visión diferente de lo que se requiere para llegar a ser un gran artista con trascendencia, por eso se ha esmerado por cuidar mucho sus producciones para que lo que hace tenga un mensaje diferente y que las personas lo identifiquen como un artista que no solo busca un éxito momentáneo gracias a un ‘hit’ y luego desaparece, como suele suceder con algunos que se quedan a mitad de camino y no se consolidan.

“Gracias a la música yo también he estado detrás de lo que es el artista, del compositor, del productor, yo he estado mucho en esa escena también, me destaco muy bien en ese sentido también, entonces tengo el respeto de muchos colegas, ellos no necesitan montarse en la canción conmigo, no lo hacen con el sentido de figurar, es más de respeto y realmente eso es lo que yo quería reflejar en esta canción, que quien la escuche le preste atención a la letra, vea el video, estamos tratando de hacer arte, que es muy diferente a lo que uno tira por querer pegar, yo estoy enfocado realmente, no estoy pensando vamos a hacer un hit, vamos a hacer buena música, si a la gente le corre, le gusta y conecta full, si no, hay mucha más música”.

Hay varios artistas con los que el caleño soñaba trabajar y gracias a su esmero y talento ha logrado tener canciones junto a ellos, algo que incluso artistas de mayor recorrido en este género aún no han podido conseguir, una muestra de que va por buen camino y sus colegas lo ven con un artista con presente y futuro. Hay otros con los que tiene como meta trabajar algún día y que, de acuerdo a como ha transcurrido su carrera hasta ahora, es muy probable que llegue a conseguir.

“Arcángel siempre ha sido el ídolo mío en reguetón, porque el otro que es mi ídolo es Jory Boy, ya hice mi canción con él, ya cumplí ese sueño, De La Ghetto también, y ya con él hice mi canción, entonces falta Arcángel, falta Randy y ahí vamos”.

“Arcángel para mí es el más duro de todos, pasando el tiempo sigue siéndolo, sigue renovándose y eso es lo que me gusta, el flow de él siempre se mantiene activo, se mantiene vigente, sigue siendo de la vieja escuela, pero está como si fuera de la nueva escuela. Si le pones atención a la carrera de él, él ha sido muy importante en el crecimiento de muchos artistas, Ozuna, Anuel, Bad Bunny, son los fenómenos más grandes en este momento, si tú te pones a analizar, cuando él trabajó con ellos estaban en un momento normal y siempre hay un punto después de él”.

