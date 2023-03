Gusi presenta ‘Cuándo’, una bachata para bailar y conquistar

Gusi, quien desde niño a está vinculado con el vallenato, gracias a su abuelo Carlos Arturo Acosta, oriundo de Villanueva, Guajira, con el paso de los años se ha convertido en un referente de la música colombiana, haciendo fusiones entre lo tradicional, los sonidos que se gestan en el país y otros que llegan del exterior.

Precisamente explorando esa musicalidad que lo mueve, ha decido incursionar desde cero creando una bachata, un género tradicional de República Dominicana, que con el paso del tiempo ha llegado a diferentes países de América Latina, entre esos Colombia, y que, además, en Estados Unidos se ha convertido en uno de los favoritos, gracias a la gran cantidad de hispanos que viven en el país norteamericano.

La historia detrás de Cuándo

“Cuando escribí la canción, que fue junto a Yasmil Marrufo y Jorge Luis Chacín, pensábamos en ese momento en el que uno está insistiendo e insistiendo en una relación y de pronto no se da ese primer paso y quizás a través de la insistencia, queríamos que fuera un coro repetitivo que dijera, como ya estoy desesperado porque me des una primera cita, porque me des un primer beso, la primera vez de alguna de las fases del amor y bueno salió en bachata. La bachata bajó, llegó al estudio y dijo ¡Ey!, aquí estoy para ustedes.

Y yo queriendo también experimentar y abrir un poco el camino hacia la latinidad, logré tener esta canción, este género y este ritmo, dentro de lo que estoy planeando hacer más adelante, no quiere decir que me vaya a salir de la colombianidad, sino que quiero abrir también un abanico de opciones dentro de lo latino que tiene muchos ritmos. Como también lo hice anteriormente con 24/7 por ejemplo, que es un merengue, es algo que también nos pertenece a los colombianos y que aquí también llega muy fácilmente, es un lenguaje que ya conocemos muy bien”, aseguró Gusi en referencia a su nueva canción que fue lanzada oficialmente el 24 de febrero.

¡Qué manera de celebrar un cumpleaños!

Pero no es lo único que viene en cuanto a primeras experiencias para el cantautor colombiano, pues, así como decidió aventurarse con un nuevo género musical, nunca antes explorado por él, al menos no haciéndolo desde cero, pues ya tiene algunas de sus canciones en versión bachata. Se prepara para dar su primer concierto en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de Bogotá, y ha escogido una fecha muy especial para dar ese salto, el 22 de abril, día de su cumpleaños, por eso desde ya se está preparando para que sea una celebración digna de recordar.

Como una buena fiesta, no pueden faltar los invitados y además de los miles de personas que seguro llenarán el lugar de eventos en la capital colombiana, también nos adelantó que entre los artistas que ha invitado para que lo acompañen en tarima se encuentran el peruano Gian Marco y el nicaragüense Luis Enrique, dos artistas con los que ha trabajado anteriormente en su carrera musical y que representan mucho en su vida artística.

“Con ellos he grabado ya varias canciones, hemos co-escrito varias canciones, con Gian Marco, grabé una que se llama Llévate el adiós y con Luis Enrique, una que se llama Como me duele, han sido canciones fundamentales en mi repertorio, artistas a los cuales quiero y admiro un montón, y poderlos tener, extenderles la invitación y que la acepten, que puedan venir, que las agendas coincidan, es algo maravilloso, así que voy a disfrutarme mucho este momento”.

Un futuro que entusiasma y genera expectativa

Para Gusi además del concierto que espera con ansias, se vienen muchos más proyectos musicales en los que quiere seguir explorando con diferentes sonidos, así como lo ha hecho con el merengue y ahora la bachata; volviendo así aún más nutrida su musicalidad y de paso demostrando que es un artista que tiene talento para medírsele, como se dice popularmente, a lo que le pongan, y lo más importante de todo, haciéndolo muy bien, acompañado de músicos que lo guían en esta exploración y llegando a ellos no solo por un simple capricho, sino con un trasfondo y conocimiento previo.

“Quiero abrir un poco más el espectro y tener otro tipo de música, también está dentro de lo latino, que hoy en día es el popular, también puedo hacer de pronto un son, quiero hacer como una búsqueda, encontrar esos sonidos que también me han identificado y volverlos a adaptar, como la cumbia, claramente el vallenato, champeta, y todo lo que pasa en Colombia, pero en lo latino creo que hay muchas cosas, hay un bolero que co-escribí, que más adelante se van a enterar de que se trata esta bonita historia que tengo con un colega colombiano. En fin, hay muchas cosas ahí, cocinándose”, puntualizó el artista a PUBLIMETRO, en cuanto a lo que se viene en su futuro cercano.