“Venimos a este mundo a servir” Fonseca abre su corazón tras 20 años de carrera con un libro de memorias

Fonseca que cumple 20 años de carrera musical se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional e internacional, su talento lo ha llevado a recorrer el mundo con la bandera del país como estandarte, convirtiéndose en un verdadero embajador de Colombia.

Su recorrido ha sido reconocido con premios como los Billboard, Grammy latinos, Nuestra tierra, entre tantos otros, que dan cuenta de lo trascendental que ha sido su carrera y del aporte que ha hecho no solo para la música colombiana, sino para la tradición latina en general, gracias a sus letras y sonidos, que hacen que las personas se trasporten y se sientan identificadas con cada historia.

Precisamente con el fin de conmemorar esos 20 años de carrera musical que empezaron con su álbum homónimo, decidió lanzar un libro titulado ‘Fonseca canciones historias y 20 años de memorias’, en el que relata lo que ha sido recorrer este camino con las cosas buenas y las no tan buenas, teniendo como puente de comunicación la música y sus composiciones.

Según ha compartido el mismo Fonseca este proceso le ha permitido recordar muchos momentos relevantes de su vida y “agradecer” por todo lo que le ha pasado en estas dos décadas, además de tener más impulso para “seguir adelante, seguir haciendo música, seguir escribiendo las memorias”.

Claro no todo ha sido un camino con tapete de rosas, este proceso de poner su vida profesional en un libro también lo llevó a confrontarse con momentos que han sido muy fuertes, como la muerte de su manager en sus inicios, Patricia Téllez, de la que se enteró cuando fue eliminado del reality en el que participó y como era de esperarse le cayó como un baldado de agua fría, porque sucedió de una manera repentina “en el momento de escribirlo y de recordarlo como que volvía y se me arrugaba el corazón de acordarme”.

Otro aspecto relevante, que lo hizo cambiar su usual estilo de vida haciendo el libro, es el mismo hecho de poner su intimidad en el ojo público, normalmente el cantante ha sido muy reservado con su faceta personal y prefiere dar de que hablar por su música, pero en este caso contó momentos que solo sus seres cercanos conocen.

Pero por el contrario de sentirse forzado por esto, le sirvió por ejemplo para hacer más fuerte su relación con su esposa Juliana, quien según dice el mismo Fonseca no conocía algunas perspectivas que ha tenido de la vida por no ser muy expresivo y al leerlas no pudo contener la emoción, que la llevó hasta las lágrimas, al saber todas las sensaciones que él ha tenido en momentos trascendentales de su vida y que quizás no le había expresado directamente.

¿Cómo lleva 20 años componiendo canciones sin hacer ‘la fácil’ sonando igual a otros y saliéndose de lo básico?

“Cuando siento que la canción me mueve el piso a mí, cuando veo que es algo que realmente estoy diciendo, algo porque siento la necesidad de expresarme y veo que sale del fondo del corazón, es cuando sé que hay algo que yo quiero compartir (…) la semilla de la melodía y la letra si viene de algo absolutamente puro y sincero, creo que logra uno salirse de esa fábrica de chicles, puede uno después vestirla de lo que sea, puede ser urbano, vallenato, lo que quiera, pero si la canción tiene un propósito y la canción tiene un fin y un sentimiento sincero creo que trasciende”.

Finalmente, el cantante bogotano contó cuál es su visión en general de la vida y como su música lo ha hecho constante con el paso del tiempo, lo que terminó expresando de cierta manera en este libro de memorias que reúne sus 20 años de carrera.

“Me empecé a dar cuenta con el tiempo que algo que puede ser evidente, pero que lo vas entendiendo en el camino es que la música que tu haces nace de ti pero la pones al servicio de quien la quiera hacer propia y la música empieza a acompañar, a sanar, a divertir, a muchas cosas, al final del día pues lo que hago yo es servir, prestar un servicio por medio de mi música por medio de mis canciones y ese es mi mensaje con este libro, todos sin importar la profesión, venimos a este mundo a servir (…) desde cualquier cosa que nosotros hacemos le podemos hacer la diferencia a la gente que está alrededor nuestro y a la gente que depende de lo que hacemos y ese el mensaje de todo este libro”.