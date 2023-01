Con ustedes el ‘Señor Santos’, Arcángel presenta su nuevo trabajo discográfico

Actualmente, se encuentra presentando su nuevo trabajo discográfico titulado ‘Señor Santos’, un homenaje a su hermano, quien falleció en un accidente automovilístico en noviembre del 2021.

“Cuando empecé mi carrera tenía 18 años, al principio yo era el nene Arcángel porque era un niño, me convertí en el chamaquito del callejón, porque vengo del barrio y salí de un callejón y todo el tiempo tuve eso, mis amigos, todo el tiempo me dicen nene ven acá, nene esto, nene aquello y yo soy el nene, pero es porque soy flaco y pequeñito, parezco un niño, pero yo no soy un niño. Yo tengo 36 años, soy un señor, soy un padre de familia, tengo tres hijos, tengo un hogar, tengo una familia, soy todo un señor. Aparte que donde quiera que voy me reciben como el señor Santos. Ya a 18 años de carrera después, yo no me puedo seguir llamando el nene Arcángel, obviamente aquel niño inmaduro e ignorante que salió del callejón con el pasar del tiempo se convirtió en el respetado señor Santos”.

Un disco que sirvió de desahogo y salvavidas

“Nosotros solamente teníamos 8 temas, luego de la muerte de mi hermano, a él le encantaban todos estos temas, que era un EP pequeño de 8 temas, pero él muere el 21 y el EP salía el 24 de noviembre, entonces nos cayó todo arriba, no tenemos ganas de hacer nada. Como en febrero ya de este año fue donde mi padre y gente cercana que yo tengo me dijo: óyeme, tienes que hacer algo, porque sí sigues así te vas a consumir, esto te pueden enfermar. No sé, pues definitivamente fue de Dios, porque yo quería hasta retirarme. Y grabamos 10 temas más.

“Yo no puedo dedicarle un álbum a mi hermanito con 8 temas nada más, esto vamos a hacerlo en grande, vamos a colaborar y vamos a hacerlo bien, empecé a moverme, me ubiqué, mi equipo de trabajo se mueve conmigo perfectamente, tengo muy buena relación con todos los artistas que son parte del álbum”.

“Fue la experiencia, porque yo te puedo decir que este fue el álbum más difícil de mi vida, por el contexto, por el estado que yo me encontraba emocionalmente, en el momento no era grato ir al estudio de música, no era grato escuchar nada y para poder crear se hace muy difícil, porque la mente tú no la controlas, los pensamientos llegan al azar, yo a veces estaba en el estudio, me llegaba mi hermano a la cabeza y se me dañaba el día”.

“Si tienes la oportunidad de escucharlo, aunque no sea de tu agrado 100% el contenido musical, escucha la calidad del sonido, como suena, si eres fanático de la lírica, te aseguro que vas a decir que es uno de los mejores álbumes que has escuchado en tu vida”.

Admiración mutua con Bad Bunny

“Le tengo mucho respeto, como ser humano y como artista, él me ha demostrado que es mutuo. Antes que el negocio está lo más importante, magia y arte, si esas dos palabras se encuentran, el negocio se arma solo, no pensemos en los números, vamos a hacer algo bien hecho y créeme que después eso va a llegar solo”.

“Es el artista número uno del planeta Tierra, grabar con él es eso mismo, grabar con el número uno del mundo, ¿te vas a quejar? Yo lo siento así desde que no sabía que él iba a ser el artista número uno del mundo y todo es por la buena vibra que ese niño ha dado, él irradia, luz, él es un tipo con una vibra totalmente distinta, que nosotros no teníamos en la industria urbana, por eso también todo el éxito”.

“Aparte de su propuesta musical, es la persona que es el tipo, es el carisma que tiene el tipo, es la actitud del tipo, la manera como el tipo lleva su vida, es un patrono de comportamiento totalmente distinto al cual los fanáticos del reggaetón no estaban acostumbrados a ver, a escuchar”.

“Hacía falta algo así, ya nos estábamos acercando a la monotonía, estábamos bien cerca de convertirnos en un género monótono, hasta que llegó este chamaquito y le hizo unos cuantos cambios, lo ajustó y gracias a él, el género va a seguir dominando yo creo por 10, 15 años más”.

La gran importancia de Colombia en su carrera musical

“Yo los adoro, el público colombiano es parte esencial del crecimiento de mi carrera como artista, mi primer concierto masivo, yo lo hice en Colombia, la primera vez que fui a la plaza de toros, en Cali, Colombia, fue la primera ciudad que visité de Colombia, había como 30.000 personas para ver a este servidor. Colombia fue el país que hizo que yo me viviera la película de artista de verdad. Colombia fue el que me jodió la mente a mí, cuando yo fui, yo dije, ¿que esto qué?

Colombia fue el detonante para que yo me volviera loco, yo lo que hice fue que me volví loco, era muy joven, era muy inmaduro. Vengo de no tener nada y de momento, ‘boom boom’, Colombia fue la que dijo: chacho, yo soy bueno para esto, vamos a darle, despertó todo, Colombia despertó un monstruo, un dragón durmiente que yo tenía, esa seguridad en mí, que el que no la tiene lo ve como arrogancia, pero no, yo le llamo seguridad en mí mismo”.

Un 2023 lleno de música

“Estoy trabajando un proyecto que es conceptual, este solamente es de trap. Estamos trabajando en ‘Papi Arca’, va a ser solo de reggaetón, música para la discoteca, para el baile, el perreo, el romantiqueo, pero con reggaetón, va a ser ‘Papi Arca’, porque a mí las mujeres me dicen papi Arca, porque cuando yo hago ese tipo de música yo soy papi Arca, en el verano vengo con eso. Y en el invierno, si Dios nos permite y no nos atrasamos, no pasa nada, con el favor de Dios, viene la segunda parte, en el décimo aniversario de mi mejor álbum de estudio, que para mí es ‘Sentimiento, elegancia y maldad’, venimos con la segunda parte de ese álbum y la sacamos en mi época del año favorita que es el invierno. Esos son los planes, tenemos la maqueta del año 2023 ya construida, completita, solo necesitamos salud y vida, que venga que le vamos a dar con todo”.