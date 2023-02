Santiago Cruz estrena ‘Nueve’, un disco que explora la gestión emocional y el poder de los recuerdos

El cantautor ibaguereño Santiago Cruz, lanza ‘Nueve’, su más reciente trabajo discográfico de estudio, que más allá de ser el noveno en su haber, desde su nombre, tiene significado, entre los que se pueden rescatar que es el número máximo, ya que no hay otro por encima de él, además, se ha entendido como el dígito que expresa un cierre de ciclo y el comienzo de otro. Por otra parte, el contexto de la época en que se gestó tiene un gran poder, porque las composiciones las hizo el artista en medio de la pandemia ocasionada por el covid-19, sin duda uno de los momentos más difíciles para la humanidad, enmarcándolo así en historias de desahogo, resiliencia, duelo y gestión de los recuerdos.

“Las canciones que hacen parte de ‘Nueve’, fueron canciones que escribí un periodo muy particular para todos, 2020, 2021, 2022, un periodo muy significativo de muchas transformaciones, de muchas enseñanzas, de muchos duelos también. Llegó el momento de meterme a estudio, hablé con Juan Pablo Vega, teníamos estas canciones, Juan Pablo me dijo bueno, acá tenemos un disco, pero también juntémonos con gente a componer, hacer ese ejercicio, es siempre refrescante, yo te confieso que estaba muy reacio a hacerlo, pero le hice caso a Juan Pablo y por suerte lo hice, porque después de esas juntas, tres de las cuatro canciones que salieron en esas juntas de composición, terminaron entrando al disco y terminamos con un proyecto muy sólido”.

El disco, además de contar con el talento inmenso que ha demostrado Santiago con el paso de los años, tiene un gran cerebro detrás, Juan Pablo Vega, uno de los productores más destacados de la actualidad, quien aparte de ser un virtuoso en su área, es cercano a Cruz, razón por la que decidió unirse a él para crear su primer trabajo discográfico completo, ya que anteriormente habían colaborado, pero con canciones puntuales.

“Primero, creo que es de los artistas más interesantes que tiene Colombia y segundo, creo que es de los compositores con la cabeza más privilegiada que tiene Iberoamérica en este momento, pero Juan Pablo tiene una particularidad conmigo, es que conoce mucho mi historia, nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces tiene muy claro, quién soy yo y tiene muy clara la música que se está haciendo en este momento en Iberoamérica, entonces era una combinación ideal para poder trabajar con un tipo al que quiero, respeto, admiro, le tengo toda la confianza del mundo, que sé que me va a llevar de su mano a un lugar que corresponde con la época, sin que necesariamente tenga yo que renunciar a algo de lo que soy digamos”.

Otro gran punto a destacar es el de las colaboraciones, que en la actualidad son bastante comunes en el mundo de la música, en el caso de ‘Nueve’, solo hay una canción junto a otro cantante, lo que lo hace aún más especial, por el hecho de ser de cierta forma ‘exclusivo’. La canción ‘El gran teatro’ la hace Santiago junto a Andrés Cepeda, otro de los artistas colombianos que se ha convertido en un referente de la música del país, tanto en Colombia como en el exterior.

“Compuse ese bolero, después de una sobredosis de Julio Jaramillo en mis oídos y en mi corazón, ese bolero terminó siendo un bolero amilongado, por eso incluimos el bandoneón y al final dije: hombre, esto solo no me lo puedo tragar, esto tiene que ser con alguien y quién mejor que Andrés Cepeda, además, a la gente le gusta vernos juntos, le gusta oírnos juntos. Tuve la fortuna que me invitó a tres de sus cinco Movistar Arena en Bogotá y fueron noches inolvidables, lo acompañé también en Cali en parte de la gira y justamente esa tarde en Cali, le propuse la idea, le dije mira, tengo esta canción, qué opinas y le encantó y aquí estamos hablando de ella”.

Santiago ha demostrado que es un artista multifacético, musicalmente se ha destacado por ser un compositor prolífico, además de un gran intérprete que transmite sentimientos a todas las personas que lo escuchan, tiene esa capacidad para hacer sentir amor y dolor con sus letras y su voz, pero no es lo único para lo que tiene habilidades. En el 2021 lanzó su libro ‘Diciembre otra vez’, en el que de la forma más honesta narró las subidas y bajadas que ha tenido su vida a lo largo de los años, por eso quisimos saber si este libro tiene relación con lo que nos cuenta a través de su nuevo disco.

“Digamos que no necesariamente, pero si hay una relación en el sentido que la columna vertebral del disco es la gestión de los recuerdos, qué hacemos con los recuerdos que tenemos, cómo lo gestionamos, cómo evitamos que se nos vuelvan un lastre cómo evitamos que se nos enquisten adentro, cómo los convertimos en tierra fértil para florecer en lugar de quedarnos frenados por los recuerdos, que muchas veces nos pasa eso, la nostalgia muchas veces nos frena. Y el libro entero para mí fue una herramienta de gestión de recuerdos, muchas cosas que tenía por sanar y por contar las terminé metiendo en el libro como una herramienta de gestión emocional, de gestión de recuerdos y al final cada una de las canciones de ‘Nueve’, tiene que ver con eso, con la gestión emocional, con la gestión de los recuerdos, con lo que hacemos con la memoria”.

La esencia de Santiago no desaparece, aunque ya hayan pasado bastantes años desde que empezó en este mundo de la música, desde cuando cantaba en bares, llevándolo hasta lo que se ha convertido hoy, con decenas de canciones, nominaciones y premios, colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, entre tantos otros hechos que se podrían referenciar de su carrera de más de 30 años, y eso se da de esta manera, porque el ibaguereño tiene muy claro de donde viene y a donde quiere llegar con su arte.

“Mi carrera musical termina siendo casi que un accidente Javier, en el sentido de que para mí la música es una herramienta de gestión emocional, lo que pasa es que tengo la fortuna que además vivo de ella, pero el primer objetivo no es ni sonar en la radio, ni llenar conciertos, ni nada, el primer objetivo de lo que yo hago es gestionar lo que yo siento, mis frustraciones, mis ilusiones, mis aciertos, mis equivocaciones y te repito, tengo la suerte de que además vivo de eso”.

“Yo nunca me aproximé a la música como un ejercicio meramente comercial, es decir, si hubiese sido así, pues cuando yo empecé estábamos en la dictadura del tropipop, entonces hubiera hecho tropipop desde el principio y hubiera sido otra vuelta mi carrera y después hubiera derivado en este pop urbano que hay ahora, que me gusta que lo disfruto, pero, pues que si ya hay tanta gente haciéndolo ¿para qué voy a ir yo a ese lugar?

Digamos que esa dinámica yo nunca la he podido entender, la de ¿cómo me destaco en este negocio? Ah, ya sé, voy a hacer lo mismo que todo el mundo, viste es una reflexión que como que no me computa. Yo siempre he querido defender una manera de hacer música, lo que yo creo que es una canción, no lo hago en detrimento de otro tipo de aproximaciones, sino que es la mía y procuro hacerlo”.