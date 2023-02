Maleja Restrepo invadió ‘La isla de los famosos’ y este fue su polémico voto

Maleja Restrepo no pudo contenerse y terminó formando parte de ‘Survivor: la isla de los famosos’ durante unos breves instantes. Pero fue el tiempo suficiente para que la colombiana pudiera tener la oportunidad de emitir un voto en contra de uno de los famosos que estaban viviendo en la isla, dejando un resultado sorprendente.

La presentadora suele usar sus redes sociales para compartir parte de su día a día, bien sea con algunos detalles relacionados con el trabajo, su vida con sus hijas y su pareja, el motociclista Tatán Mejía, o con videos divertidos para generar contenido en su cuenta de Instagram.

Y a propósito de esto, Maleja Restrepo aprovechó algunos de los días de grabaciones del programa para visitar a su pareja y reconectar con él después de varias semanas de estar separados. Pero también tomó la oportunidad para grabar unos divertidos videos en la locación y usando algunos de los elementos del show.

Esto dio como resultado un cómico clip en el que aparece la mujer dando un testimonio como si fuera una de las concursantes del programa, indicando que estaba a punto de votar contra uno de los famosos que más le ha generado problemas.

“Esta persona definitivamente no quiere cambiar. Lo que hace es como si se reprodujera por todos lados: en la cama, en los cepillos de dientes, en la ropa. Me está afectando mucho a mí, a mi familia. Ya no puedo más”, le confesó la colombiana a la cámara.

Seguidamente, Maleja Restrepo sorprendió a sus seguidores al dejar ver que la persona de la que estaba hablando se trataba de Tatán Mejía, mostrando su nombre en uno de los famosos papeles amarillentos donde los participantes señalan a la persona que quieren eliminar.

“Mi voto es por Tatán porque después de 13 años se sigue afeitando en el lavamanos y quiero que sepa que yo voté por él”, dijo contundentemente en el cómico clip. Seguidamente se pudo ver la cara de asombro de Tatán Mejía al ver que él sería el “eliminado” de la semana.