¿No más hijos? Tatán Mejía y su curiosa discusión con Maleja Restrepo sobre la vasectomía

Maleja Restrepo y Tatán Mejía parece que le pondrán un alto al número de miembros de su familia, ya que a través de sus historias de Instagram dejaron ver que el motociclista podría someterse en un futuro próximo a una vasectomía. Este detalle causó un curioso debate entre la pareja, llevando a que se expongan algunos de los miedos del colombiano.

El par de celebridades ha demostrado en más de una ocasión la buena química que tienen entre ellos, gastándose bromas y protagonizando varias escenas románticas en las redes sociales. También dejan ver su faceta familiar al compartir divertidos momentos con sus niñas, Guadalupe y Macarena.

Puede leer: ¿Celosa? La reacción de Maleja Restrepo al ver a Tatán Mejía con una influencer extranjera

Pero tal parece que Maleja Restrepo está contenta con sus dos niñas, ya que a través de sus historias de Instagram anunció que Tatán Mejía estaría dando sus primeros pasos para someterse a una vasectomía.

Y si bien ella se mostró muy alegre al respecto, el atleta presentó un semblante de dudas, indicando que tenía muchas preguntas al respecto y algunos temores sobre la operación y los posibles resultados de esto, dejando ver que el más grande es que pueda sufrir de disfunción eréctil o algún otro detalle que deje una pérdida de rendimiento en el ámbito sexual.

Y si bien Maleja Restrepo intentó calmarlo al brindarle algunos testimonios de personas conocidas, Tatán Mejía seguía asustado por esta operación a la que se estaría sometiendo próximamente.

Lea también: La dolorosa lección que Tatán Mejía aprendió en MasterChef Celebrity

Por su parte, la presentadora reveló que está muy feliz por esto debido a que no le gustaría tener más hijos. “Qué dicha que ya no tengamos riesgo de tener más hijos, porque yo ya tengo muy claro que no quiero tener otro hijo”, confesó.

A propósito de esto, Tatán Mejía tomó este argumento como excusa para evitar el procedimiento y confesarle que él si quería seguir teniendo más hijos, una decisión que la menor de la casa, Macarena, también apoyó.

Al final de la consulta y luego de que Tatán Mejía despejara todas sus dudas y miedos, el motociclista continuó mostrándose con miedo y un poco reacio a continuar con este procedimiento. Sin embargo, la decisión de Maleja Restrepo de no querer aumentar el número de miembros en la familia parece haberlo convencido un poco.