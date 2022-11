Charlie Cruz, el salsero boricua que considera a Colombia “la capital de la salsa”

Con profunda admiración y respeto Charlie habló con Publimetro de su nuevo tema musical y de la relevancia que considera tiene Colombia en el género, destacando los excelentes cantantes, músicos y cultura salsera, catalogando al país en sus propias palabras como la “capital de la salsa”.

¿Cree que la salsa está en vía de extinción viéndose opacada por otros géneros? En Puerto Rico por ejemplo, en donde el reguetón se volvió el ‘producto de exportación’ musical

No creo que la salsa esté desapareciendo, creo que está siempre presente, la salsa es clásica y tiene su público y lleva muchos años desde los 50, sí hay otro género, otra cultura, otra juventud que sigue otros géneros que no estaban anteriormente. Gracias a Colombia que todavía hay mucho espacio para la salsa nuevos talentos, igual Perú, Venezuela, creo que todavía hay mucho, hay que seguir grabando y haciendo ‘juntes’, refrescando la salsa, refrescando la vestimenta, porque la salsa es clásica y si se hace con buena letra y calidad va a seguir ‘metiendo mano’ como decimos en Puerto Rico, va a seguir al frente.

¿Cómo ha sido reinventar el género sin perder el sonido tradicional?

Como te dije anteriormente refrescarlo, que no pierda la esencia, siempre que se mantenga la esencia, las letras antes de los 80 y 90 las letras eran un poquito más sensuales, románticas, eso se perdió un poco en cuestión de la lírica, hay que seguir ese patrón, con arreglos de productores que saben arreglar, que saben hacer una película de la canción que se escribe, creo que eso ayuda mucho y letras que le lleguen a la gente, que no sean fantasía, historias que han pasado anteriormente, historias que están por pasarle o que las están viviendo.

¿La inspiración de ‘Mariposa’ viene de algún caso en particular?

Mariposa es un tema que me lo presentó Jay Tejada, que es uno de los dueños de la compañía ‘Get crazy’, me presentó la idea y una melodía, la tenía como para urbano y me gustó, entonces le dije me fascina la canción, la temática, vamos a cambiar varias cosas, melodías y a sentarnos con el pianista, el productor y eso fue lo que hicimos, pero sí me encantó porque el mensaje que tiene es una realidad, casi todos los temas que yo siempre grabo son temas más románticos, picardía, bailable y este es el tema más tranquilo, pero romántico en cuestión de la música, después tiene una historia también.

Lea también: “Venimos a este mundo a servir” Fonseca abre su corazón tras 20 años de carrera con un libro de memorias

¿Cómo contribuye la música siendo puente para hablar de temas sociales?

La música contribuye mucho en los mensajes, cuando uno escribe una historia como ‘Mariposa’ y otro tema que tengo en el disco que es otra historia en Nueva York, que habla de cada persona que llega, buscando el sueño americano, todas las cosas que pasa, se pierde mucho y algunos piensan que es fácil y no es tan fácil tampoco, las canciones llevan un mensaje como Rubén Blades, toda la poesía, un mensaje increíble, igual como se hace para el amor, desamor, la música es el puente del alma, del corazón.

¿Qué papel considera que deben cumplir los hombres en relación a la lucha que cada vez toma más fuerza por parte de las mujeres para lograr la equidad?

Creo que a las mujeres hay que apoyarlas en todo, darles igualdad, porque hacen mucho por uno, te traen al mundo, son hermanas, son madres, son tías, son abuelas, son fuertes y tienen unos sentimientos muy buenos, creo que necesitan apoyo completamente, ponerlas en un altar como uno hace con su madre. Creo que la mujer tiene muchas ideas, es muy inteligente y creo que también hace las cosas con amor, con el alma, con el corazón, más que el propio hombre, que algunas veces todo es, más negocio, se piensan quizás más en ellos, la mujer piensa más en la familia como cuando es una mujer de la casa, también creo que eso ayuda mucho, cuando una mujer está en un puesto, ayudar a todo el mundo.

También le puede interesar: Karol G: La millonaria suma que la llevó a ser la latina más taquillera de los conciertos en EEUU

¿Cómo ve el tema de la salsa actualmente en Colombia?

Colombia es muy importante para la salsa desde hace muchos años y lo sigue siendo, sigue dándole casa a muchos salseros, no solamente de Puerto Rico, sino de todos lados, es muy importante. Aquí la salsa sigue viva, hay un público muy bueno en Colombia entera y por eso el propósito de nosotros es trabajar acá, porque siempre he tenido admiración y respeto, por el público de acá, por los músicos y nuestra prioridad es trabajar en Colombia, ya hemos trabajado dos sencillos ‘Bésame XXX’ y ahora ‘Mariposa’ estará sonando hasta enero si Dios permite y luego vendrá otro sencillo. Vamos a seguir trabajando, visitando, que conozcan más de Charlie Cruz, Colombia es muy importante en la salsa y lo va a seguir siendo, porque hay muchas emisoras que apoyan, muchos fanáticos, el fanático sabe, es conocedor, aprecia la calidad, entonces para mi Colombia va a seguir siendo la capital de la salsa.

¿A cuáles grupos y solistas de la salsa colombiana sigue Charlie Cruz?

Aquí hay muchos grupos, hay muchos solistas también, a mí me encanta el Grupo Niche, desde siempre me ha gustado, Guayacán tremendo grupo, Diego Galé increíble, me gustaba Son de Cali cuando estaba Willy García y Javier Vásquez, aquí hay muchos músicos, me encantan todos ellos, pero claro Niche y Guayacán tienen un sonido increíble, son una bandera, es como El Gran combo en Puerto Rico, La Sonora Ponceña, que cada uno tiene su estilo, pero son riquísimas las producciones de cada uno de ellos. Y solista Willy García que está haciendo tremendo trabajo, hay mucho talento y siempre mi admiración y respeto.

No se vaya sin leer: ‘Con las manos en las boletas’ Ricardo Arjona pilló a revendedor de entradas para su concierto y así reaccionó

¿Cómo le ha ido a Mariposa en nuestro país?

‘Mariposa’ va muy bien aquí estamos en los top 5 y estuvo en el número 4, número 3, unas semanas atrás en monitor latino, está sonando muy bien acá en Bogotá, en Cali, Medellín, Tuluá, Manizales, Barranquilla, en todo lado. La aceptación ha sido muy buena, las llamadas las entrevistas, entonces estoy agradecido de Colombia, vamos a seguir trabajando acá. Darle las gracias a Colombia por mantener la salsa viva, por darle casa a todos los compañeros y darme la oportunidad de estar acá sonando.