Tommy Torres incursiona en la bachata con ‘Mi secreto’, una canción para escuchar, dedicar y bailar

El cantautor y productor puertorriqueño es uno de los artistas más reconocidos de la escena musical latina, ha contribuido con diferentes cantantes de gran reconocimiento. Además, con su música ha logrado sumar millones de fans en todo el continente, gracias a sus letras profundas con mensaje. Ahora el boricua se ha lanzado por primera vez a cantar bachata, una canción que tiene el selló colombiano, pues el video fue grabado en Colombia, en la isla de Barú, con equipo técnico del país.

Tommy, una historia viva relacionada con la música

“Desde que tengo uso de razón la música me ha llamado la atención, desde muy pequeñito me atrajo el violín, luego la guitarra, luego el piano y luego cuando tocó decidir que iba a estudiar en la universidad decidí estudiar música y de ahí en adelante lo único que he hecho es música en mi vida. Llevo ya un tiempo, he trabajado como asistente de ingeniero, como ingeniero de sonido, como productor, como compositor y siempre haciendo mi propia música, también, he tenido gracias a Dios una carrera un poco polifacética, en la cual no solo he hecho mi música, sino que también he hecho música para otros artistas y producido para otros artistas”.

A propósito de la carrera multifacética que ha tenido el talentoso artista, le preguntamos si tiene alguna preferencia en particular entre componer canciones, cantar o hacer producción, ya que en todos los campos se ha desarrollado con solvencia y siempre ha estado vinculado con los tres al mismo tiempo.

“Producir para mí es muy natural, se me da fácil, hacer música es instintivo para mí, donde más me disfruto, en donde más yo siento que estoy aportando algo, algo que se queda, que tiene más peso es en la composición. A la hora de componer siento que estoy creando algo que se va a quedar con la gente, que va a ser parte de su vida, que la gente la va a cantar en sus duchas, en sus casas, en sus carros, que la va a dedicar, que la va a hacer parte del soundtrack de su vida y ahí siento que le pongo mucho esfuerzo.

En todo le pongo mucho esfuerzo, pero ahí, es donde más energía creo que le dedico, antes era al revés, antes en la música la composición era secundaria, ahora la composición es lo más importante para mí, lógicamente me gusta cantar mis propias canciones, darle vida a esas canciones, cantarlas, escuchar a la gente cantando en los conciertos, me gusta cantar esas canciones mucho y, por lo tanto, la parte del en vivo es algo que me disfruto muchísimo”.

La escuchas, te enamoras y además la bailas, así es ‘Mi secreto’

“Hace tiempo coqueteaba con la idea de hacer una bachata, porque escucho mucho Juan Luis Guerra, me gusta mucho Vicente García, que ha hecho una que otra bachata también, siento que es un estilo de música muy orgánico que se podría combinar fácilmente con el estilo de melodías que yo hago y de letras, inclusive hace muchos años yo canté una canción con Kany García que se llama ‘Quédate’, hasta cierto punto insinué si la podíamos hacer en bachata, también tenía esa cadencia, pero Kany me dijo no, es que me gusta más romántica, igual a la canción le fue superbién, no puedo quejarme, la mantuvimos en el arreglo más pop, más balada, un poquito de country también tenía.

Pero en este caso estaba haciendo esta canción, la hice en dos versiones porque estaba inseguro, hice una versión pop-rock, hice la versión bachata, y cada vez que escuchaba la bachata decía, irónicamente, la versión bachata que es mucho más bailable, la letra sobresale más, se siente más honesta, se siente más real que en la versión toda grande pop-rock así más poderosa, más banda, entonces la letra no se sentía tan honesta y esta canción yo creo que tiene que ser honesta. Yo soy muy fan de las letras, para mí la letra es lo más importante de una canción a la larga, todo lo demás va alrededor de la historia, entonces la hice.

Casualmente, me encontré con Vicente García en Puerto Rico en un concierto de Cultura profética en el que estábamos ambos y en el backstage le digo, oye te quiero tocar algo a ver si te parece, que es como que me van a crucificar en República Dominicana, porque yo soy muy respetuoso de la gente que hace las cosas en su estilo, le toqué la canción y le dije déjame saber, y me dijo me encanta, me encanta, debes sacarla, me parece superbién, está todo muy bien, la canción es muy bonita, entonces le pedí a él que me conectara con algunos músicos de República Dominicana y en un estudio por allá y la grabamos allá, pues obviamente, porque yo quería que sonara a bachata, no quería que sonara como mi versión, un intento de bachata, quería que tuviera el ritmo como es, ese sabor y había que hacerlo allá.

Obviamente, no es una bachata pura, porque no tiene la guitarra tan bachata, la guitarra la toqué yo más a mi estilo cantautor y en el coro sí hay unos cuantos acentitos de bachata, pero no tiene el sonido típico de la bachata en la guitarra, o sea que se mantiene dentro del pop, pero es muy bailable, esa es la parte que más me gusta, porque yo nunca he hecho una canción que sea bailable como tal, siempre son muy poderosas, para cantar, para gritar en un concierto, pero que te levantes a bailar yo creo que ninguna, creo que está es la primera y eso me hace emocionarme mucho.

Cada vez que yo escuchaba la versión pop-rock y escuchaba la versión bachata, decía, es que la voz se escucha gigante en la bachata y era la misma voz, simplemente el arreglo de la bachata es más orgánico y eso funciona bien con mi voz”.

El aporte de Colombia en el nuevo tema musical de Tommy

“Chachita Zambrano, que es la directora del video, nos envió un par de locaciones y cada vez que veíamos las fotos de Barú y las locaciones que ella nos envió, nos parecía superhermoso, nos parecía casi como un lugar casi de fantasía, como que podíamos crear el video ahí y efectivamente cada vez que la gente hace comentarios del video, comentan de los colores, de la gente, de lo bonito, me pareció muy acertado hacerlo allá. Colombia es una potencia mundial en temas de cinematografía, no soy el primero ni seré el último que está haciendo videos allá, porque la calidad de lo que están haciendo es muy pro”.

Lo que plantea el nuevo año para el cantautor boricua

“Mi plan este año es lanzar música, lanzar música precisamente para poder irme de gira y retomar lo que después de la pandemia quedó todo desorganizado. Lo que es la gira, poder ir a Colombia, me encantaría hacer una gira por varias ciudades en Colombia, sé que es un país grande como para hacer uno solamente Bogotá, entonces quiero hacer varias ciudades, quiero ir a todo lado, está en planes para el 2023, no tengo una fecha específica, pero es mi enfoque número uno”, puntualizó Tommy, respecto a su deseo de estar en el país compartiendo su música con los miles de fanáticos colombianos, que vienen siguiéndolo por años.