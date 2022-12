Mabiland celebra su cumpleaños lanzando su nuevo EP ‘Torque Volumen 1’

La cantante nacida en Quibdo y que desde joven ha estado construyendo su carrera musical en Medellín, nos presenta su nuevo trabajo discográfico, con el que hace un cambio en su vida para mostrar una faceta diferente, no solo en cuanto a su sonido, sino también personalmente. Anterior a este trabajo Mabiland había presentado en el 2021 Niñxs rotxs, en donde nos mostró una etapa de su vida más oscura y compleja, por los momentos que estaba pasando.

Ahora con Torque volumen 1 la chocoana busca ajustar aspectos tanto de su vida personal como profesional, por eso decidió titularlo así, “Torque significa básicamente ejercer la fuerza correcta, para ajustar, en la física o en la mecánica, se usa para describir el movimiento que haces para ajustar un tornillo y para mí este año fue todo eso, cómo vamos a ajustar fisica, mental y emocionalmente, equilibrarme, ya no somos niñas, ya no estamos rotas”.

‘Mabi’ nos contó que tras 12 años de carrera es la primera vez que graba un disco en estudio, pues antes las canciones se producían en espacios como fincas o casas, y eso le ha dado un sonido diferente, al igual que en materia de organización contar con un equipo detrás, en donde cada uno tiene funciones específicas lo hace más solido y estructurado.

“Ha sido un proceso muy lindo, ajustar todo parte por parte, pero estar tranqui con que el proceso ha sido placentero, doloroso, eso también ha sido de sanar, de entender cosas, entender ciclos, con gente también, amigos que pueden ser amores de uno, pero uno dice no me hace bien esta amistad, parejas también, círculos donde te movías y es identificar como eso no esta bien, eso no me hace bien, entonces empezar a crecer también es eso, entender que uno también tiene tusas de amigos, no solo de pareja, de ciudades, de todo.

Este sin duda ha sido un proceso de catarsis para la artista, con el que ha aprovechado para replantearse lo que estaba viviendo y sobre todo hacia dónde quiere ir, con qué equipo desea estar acompañada y cómo esto puede sumarle o restarle a su vida personal y profesional.

“Me he divertido mucho, siento que estoy tranquila, que estoy feliz en este momento, cuando empecé este proyecto yo no estaba siendo feliz desde hace mucho y no lo sabía, llega un momento en donde todo está bien pero tu no estás bien y a veces te demoras en darte cuenta, cuando pasan muchas cosas malas y ya aterrizas digo mar..., pero hace cuánto tiempo no estás feliz, por qué no estabas feliz, empiezas a evaluarte a ti y lo que está alrededor, una locura, pero yo creo que está cool aterrizar y decir parce apretemos, metámosle torque a la vida, metámosle torque a lo que amas y acá estamos”.

En cuanto al sonido que tiene Torque Volumen 1, Mabiland lo describe tema por tema, explicando que lo que más predomina es el R&B y el rap, pero que tiene muchos sonidos diferentes que se fueron dando desde su creación, hasta llegar al trabajo final que fue publicado el 6 de diciembre en su totalidad.

El EP esta compuesto por siete tracks: Uh yeah es un rap con R&B, luego viene un audio compartido por la cantautora mexicana Julieta Venegas a modo de interludio, de tercero en la lista encontramos Fue, un canción con sonido de house, Quema lo describe la chocoana como un “dancehall afrobeat exótico rapeado”, lo que demuestra la versatilidad que tiene la artista y que no está atada a un estilo único, a esto se le suma Al borde, que va por el lado de la electrónica, pero que ella explica que no han podido indentificar especificamente que género es, luego El parcero, otro interludio grabado con la voz de Juanes y finalmente Vengo, que tiene mezcla de rap con R&B.

El EP está pensado con la intención de mostrar con Vengo su etapa anterior, lo que le sucedió al haber nacido y vivido su niñez en Quibdo, una tierra que tradicionalmente ha estado relegada por el gobierno, con todo lo que esto implica en materia social y economica, para luego dar la vuelta llegando a Uh yeah, una canción en la que expresa su momento actual y agradece por haber llegado hasta donde está.

Lo que significó ser telonera en el concierto de Coldplay

Sin duda uno de los momentos más relevantes hasta el momento en la carrera musical de Mabiland ha sido su participación en el show de Coldplay del 2022 en el estadio el Campín. Esto además de ser un gran vitrina y ponerla en el radar de quienes aún no la conocían, la artista lo vio como la oportunidad para probarse y ver de lo que es capaz.

“Yo estaba super tranquila, yo no sentí nervios en ningún momento. Yo siento que soy buena en vivo, a ti te puede gustar o no lo que hago, pero yo soy buena en lo que hago y soy buena en vivo. Siento que trato de darle un gran show a la gente, siento que el de Coldplay es mi top de shows, lo hicimos muy bien”.

“Así como empecé tocando para una, cuatro, cinco, seis personas, tengo que tener la capacidad de que si esto es mi vida y todo el tiempo es esto, pasamos realmente a tocar a cuarenta mil, y si no estamos listos para cuarenta mil entonces qué estamos haciendo, si no hubiesemos apretado todo el año, no estariamos listos en ese momento para hacer ese show, entonces también te vas dando cuenta que todo el proceso del año que pasó fue para crecer”, puntualizó la artista.