Marcela Cárdenas, la artista que se atrevió a desnudar las canciones de Jairo Varela, solo con una guitarra y su voz

Quizás al escuchar el nombre de Marcela Cárdenas, no resulte fácil de referenciar, pero de ninguna forma es porque sea nueva en el mundo musical, todo lo contrario, está ecuatoriana criada en Colombia, viene trabajando desde hace casi 40 años, con artistas como Oscar de León, Andrés Cepeda, Alexandre Pires, Mijares y Maía. Además, en el año 2006 fue merecedora de la Gaviota de plata en el Festival Viña Del Mar, en el género folclórico, gracias a la canción ‘Tierra del café’.

Desde hace un tiempo Marcela viene trabajando en un nuevo proyecto, el álbum ‘Niche Guitarra y Voz’, con el que busca darle una nueva mirada a las profundas letras del maestro Jairo Varela, las cuales estamos acostumbrados a bailar más que a escuchar, y con esta aproximación seguro que tomarán un sentido diferente, que hará que el goce sea más desde la mente y el corazón, que desde los pies.

“Sentía como que había un fantasma rondándome, porque muchos años atrás, cuando hice salsa, tuve la oportunidad de estar en los estudios de Niche grabando el disco de una orquesta de mujeres, en aquel entonces se llamaba Che, y el maestro, tuve la oportunidad de estar cerca de él y escuchó mi voz y hubo una propuesta en ese momento de hacer algo exclusivamente con su música, por cosas del destino no se dio, pasaron 10 años, lamentablemente se nos fue el maestro y me quedó como esa inquietud de hacer esta música”.

El proyecto, además de resultar interesante por ser una versión diferente de esta música ampliamente conocida gracias al Grupo Niche, tiene otro componente que la hace muy especial, y es que se ha financiado a través de Patreon, una plataforma que permite recaudar fondos a través de internet, de acuerdo a lo explicado por Cárdenas, las personas han respondido de buena forma al proyecto y esto permitió que en noviembre se lanzara de manera oficial el proyecto, las canciones se siguen trabajando y de acuerdo a los recursos que ingresan, así mismo se van publicando las canciones terminadas.

El trabajo discográfico está planeado para que sea lanzando públicamente el 29 de marzo en Cali, en el Museo Jairo Varela, no podía ser de otra manera que en la tierra que le dio todo el éxito al líder del grupo niche. Tendrá canciones reconocidas como, Nuestro sueño, Hagamos lo que diga el corazón, Miserable, Se pareció tanto a ti, Una aventura, Cómo podré disimular o Faltó un pañuelo.

“Más que nada el reto es para mí como intérprete siendo compositora, pues también es muy distinto interpretar canciones de otros y pues a la vez, es un compromiso trabajar con un legado tan interesante como es el del maestro Varela, que es toda la música de una generación, pero proponerla de esta manera también es cautivar a las nuevas generaciones a escuchar, porque realmente la gente no las ha escuchado, porque estaba ocupada bailando, entonces cuando tú estás bailando aunque te sepas la canción, estás en el cuento del baile, pero cuando ya te confrontas con la canción, con el poema, pues yo creo que es más impactante, porque mucha gente le da como una especie de nostalgia, como oye, yo no había escuchado esto nunca de verdad, como que te produce algo de emoción distinta la del baile, entonces ese realmente es el reto, que la gente ahora concientice la gran obra que hizo el maestro”.

La música de este gran compositor tiene tanta fuerza y versatilidad, que incluso el tema Miserable, fue grabado con base de tango, dándole así una versión totalmente diferente a la que todos conocemos en salsa, algo que de acuerdo a lo explicado por Marcela contribuye mucho a la narrativa de la letra, que cuenta la historia del abuso hacia la mujer y que quizá, como lo dijo anteriormente, al escucharse en versión salsa está más orientada a bailar que a escucharla con la profundidad que se merece.

En el proceso de producción y grabación han intervenido muchas personas, literalmente la música del maestro Varela ha llegado hasta Australia, en donde vive uno de los colaboradores de Marcela. Ella nos contó cómo se da el proceso de su música y como una maqueta, termina volviéndose un producto final para escuchar y disfrutar.

“Se hace la preproducción, yo propongo mi versión, hay guitarristas especializados, el guitarrista traduce lo que yo acabo de hacer al género pop, entonces se graba la guitarra y luego pasamos con esa guitarra al estudio a grabar la voz, ya no del borrador, sino del limpio, justamente tengo un guitarrista en Australia que está trabajando un par de canciones, es especializado en el pop, entonces él me manda cosas, yo grabo encima, digo, mira esto no funciona, esto aquí tropiezo, es una intercomunicación.

La única canción hasta el momento del álbum que he grabado, o sea, grabándola en vivo es Miserable, por aquello del tango, no queríamos como encasillarnos en un solo tiempo ‘x’, sino muy muy orgánico, se hizo la grabación en vivo no solo del vídeo, sino la grabación como tal, me grabaron cantando y quedó increíble, o sea, te digo que yo no me esperaba eso”.

Sin duda este trabajo discográfico vale toda la pena escucharlo, darle una mirada desde otro foco a la música extensamente conocida, como es la de Jairo Varela, pero sin todos los adornos propios de la salsa, como la describe Marcela “al desnudo”, solo con guitarra y voz, hace que se le dé un significado diferente y que toda la atención sea dirigida a las letras, que tienen tanto poder solas y hacen un justo honor al compositor nacido en Quibdó.

“Más allá de cualquier pretención, creo que estoy poniendo a la orden del público emoción, con unas letras increíbles y toda mi alma puesta ahí, invocando al maestro en cada grabación, le digo, esto es lo que usted dijo, le ponemos la vida entera a esto”.