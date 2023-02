El Clooy, el artista urbano que terminó cambiando el fútbol por la música y gracias a la pandemia pudo darse a conocer

El cantante antioqueño es un perfecto ejemplo de cómo superar las adversidades y convertir los momentos complejos en oportunidades para salir adelante. El ‘negrito del momento’, es una de las nuevas voces del género urbano en Colombia, y aunque lleva pocos años en la escena musical pública, su flow lo acompaña desde que era un niño, esto nos contó en su paso por Publimetro.

Aunque el camino de este paisa talentoso de 22 años parecía irse por el lado del deporte, las situaciones de la vida le mostraron que aunque él tuviera otras prioridades, la música terminaría llevándoselo a su orilla, mostrándole que eso que sentía desde niño era la ruta por la que debía transitar.

Lea también: Con ustedes el ‘Señor Santos’, Arcángel presenta su nuevo trabajo discográfico

“El Clooy es un chamaquito de Medellín, que en el colegio empezó como mucha gente a tener el amor por la música, muchos amigos que te hablan del tema, familiares que siempre te ponían muchos ritmos musicales y nada, yo era deportista, casado con el fútbol y siempre tuve ese amor por la música y ya un poco más grande, a veces como que uno dice, qué voy a hacer con mi vida, en ese entonces entramos en pandemia y dije listo, no podemos salir, no puedo salir a jugar fútbol, no puedo hacer nada, pues voy a hacer música y hoy en día creo que ha sido una decisión que me ha encantado”.

Y es que Carlos, como es su nombre real, no era cualquier aficionado que salía a jugar a veces con amigos a la calle fútbol, estuvo entrenando por muchos años, pues su sueño era poder llegar al fútbol profesional, y estuvo cerca de ello, pues pasó por diferentes equipos, siendo el Boyacá Chicó el último equipo profesional en el que estuvo, pero de allí no salió en buenos términos, pues según se puede leer en su biografía lo vetaron por indisciplina, lo que terminó por indicarle al paisa que quizás este no era el camino y este sueño debía dejarlo a un lado.

También le puede interesar: Tommy Torres incursiona en la bachata con ‘Mi secreto’, una canción para escuchar, dedicar y bailar

Otro momento cumbre en la corta vida de El Clooy, fue el de la pandemia ocasionada por el covid-19, pues como anteriormente mencionó, allí fue cuando decidió buscar un nuevo camino, dejándose llevar por su segunda pasión, la música y la buena fortuna lo acompañó.

“La pandemia fue un momento en el que a muchas personas les tocó reinventarse, buscar qué hacer, cómo mejorar y ahí es donde entré yo, dije listo, estoy en casa, voy a hacer vídeos cantando, voy a mostrar mi música y ahí de a poco fui captando la atención del público, por ahí en eso se me va una canción que se hizo un poco viral aquí en Colombia y eso fue el paso con el que pensé, ya tengo esa canción, ya vamos de lleno”.

Otro tema interesante: Mabiland celebra su cumpleaños lanzando su nuevo EP ‘Torque Volumen 1′

El Clooy se refiere a su canción ‘Ganas’, un tema con el que se hizo viral en la red social TikTok, gracias a un challenge que tenía su música. Está demostrado que cuando en esta plataforma se logra ‘pegar’, como se dice popularmente, lo que viene de ahí para adelante es aprovechar el momento y sacarle rédito. A un año de la publicación del video oficial en YouTube, esta canción cuenta con cerca de 3 millones de visualizaciones, una cifra que ni siendo el más optimista hubiese imaginado.

Un sonido con el que busca salirse del lugar común

Aunque la mayoría de personas pueden tener a este artista identificado con el reguetón, aún más por ser de Medellín y vivir allí, él quiere que esos sonidos que lo acompañan desde niño se puedan reflejar en su carrera musical, por eso tiene unos referentes bastante claros.

“Yo soy de Medellín que es full reguetonera, pero tengo muchos familiares que han sido de dancehall, yo me crie full con el R&B. Mis artistas favoritos son Chris Brown y Justin Bieber, escuchando eso, siempre El Clooy ha tenido ese diferencial con la voz, con todo, entonces venimos a implementar todo lo que son esos sonidos musicales en mi carrera”.

Lea también: Antombo estrena Twerk, un llamado al empoderamiento femenino a través del baile

Gracias a su talento ya ha trabajado con artistas bastante conocidos del género urbano en Colombia, como Blessd, Feid, Ryan Castro y SOG, pero no es lo único, El Clooy fue uno de los artistas invitados para abrir la gira “Legendaddy” tour en Colombia, en el año 2022, allí se le dio despedida a Daddy Yankee, uno de los artistas considerados mundialmente como íconos y emblemas del reguetón, un lujo que claramente no cualquiera puede contar.

Una meta bastante clara en cuanto a colaboraciones musicales

“Yo creo que el sueño de casi todos los artistas de mi generación es grabar con Arcángel, para mí es como que yo grabo con él y ya, sería algo superchévere, entonces nada, ya grabamos con Blessd, ya hicimos un paso aquí, ya queremos poder tocar a ciertas personas como Arcángel, Jowell & Randy, gente que marcó la infancia de uno y lo que lo inspiró a uno en la carrera, así que Arcángel voy por ti”.

No se vaya sin leer: Miguel Bueno llega con una propuesta fresca, buscando ganarse un lugar en la música

Un camino que promete

El Clooy se la pasa entre Medellín y Bogota, la que se ha convertido en su segunda casa, en la capital ya ha presentado varios shows y promete que seguirá haciéndolo, para que más personas conozcan su propuesta musical. Además, está publicando música constantemente, su más reciente sencillo es ‘Si te hablo’, que fue lanzado en plataformas digitales hace un mes y se vienen muchos temas más.