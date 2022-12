Miguel Bueno llega con una propuesta fresca, buscando ganarse un lugar en la música

El joven artista empezó en forma su carrera musical en este 2022 con la canción ‘Fin de semana’, un tema de discoteca que a ritmo de reguetón con un beat marcado puso a bailar a las personas a mediados de año, dos meses después llegaría ‘Marbella’, una canción que conserva los sonidos de lo urbano, pero en esta ocasión, mezclados con pop, lo que le da una cadencia diferente, y finalmente el estreno de ‘Qué va’, que se dio hace un mes.

Respecto a su nuevo tema, Miguel nos dijo: “yo quiero que podamos escuchar esa música a donde queramos, si la queremos escuchar en nuestra casa, en el carro con la abuelita, con el papá, con la mamá, con quien sea la podemos escuchar tranquilamente, porque muchas veces tú sabes que a los adultos no les gustan las letras de las canciones y es totalmente normal”.

Desde que empezaron a sonar las primeras canciones de reguetón, varias personas han señalado a estos temas por sus letras, que en ocasiones tildan de vulgares, razón por la cual no es del gusto de todos, en especial de las personas mayores que siguen teniendo sus reservas, pese a que en el género hay una gran variedad de sonidos, composiciones e interpretes.

“Venimos con la apuesta de letras chéveres, letras con contenido, que lleguen al corazón, que tocan fibras, que conectan con la gente y que aparte de eso tengan unos sonidos que tú puedas perreartela en la discoteca, o en tu casa, con tu novia, como quieras”. Así se podría describir ‘Qué va’, un tema de pop urbano en el que se aborda la relación con las y los ex que se creen haber superado, pero que al volver a verlos hacen que de nuevo se mueva el piso, como se dice popularmente.

Para potenciar su carrera, Miguel decidió mudarse a Medellín, una ciudad que se ha caracterizado en la última década por ser un lugar en el que el género urbano resuena por donde se vaya, no en vano artistas como Maluma, J Balvin, Karol G, Feid, y productores musicales como Ovy on the drums, The Rudeboyz o Sky Rompiendo, son de esta región. El artista nos contó que en ‘la ciudad de la eterna primavera’ ha logrado crear varias relaciones de amistad, que de paso le ayudan a crecer profesionalmente.

“Cuando me voy a vivir a Medellín, con un amigo mío allá, empiezo a tocar puertas de diferentes estudios, a él ya lo conocían, empiezo a conocer a todos estos productores y compositores. Lo que hacemos realmente es cuadrar agendas, tenemos el tiempo y nos juntamos. Lo que nos ha dado de positivo este proceso de estos dos añitos, es que con los productores y con los compositores con los que trabajo, más allá de tener una relación laboral, nos hemos vuelto amigos entonces es un parche, simplemente cuadramos nuestro tiempo, en tal estudio, ahí nos vemos y dejamos fluir todo”.

Miguel y la relación con su hermano

Miguel y Pipe Bueno Cantante urbano y popular

Al hablar de Pipe lo describe como su ejemplo y su gran influencia, pues desde que era muy joven lo ha visto relacionado con la música, “yo lo acompañaba a todo lado, no solamente a conciertos, que digamos es la parte chévere del artista, iba a entrevistas, iba a estudios con él, a veces hasta en clases que él tenía y eso fue llenándome, y más o menos a los 14 o 15 años yo ya decido, quiero esto en serio, me pongo a estudiar, empiezo a prepararme para mi carrera. Pipe es mi hermano de mil batallas, para todo lo que yo necesito está y más frente a la música”.

Además, Miguel nos contó que su hermano, quien le lleva 9 años, siempre está pendiente de él y lo aconseja constantemente “cómo hay que cantar mejor, o si de pronto yo tengo una duda con una letra, qué te parece esta letra, cómo te parece que suena, qué te parece esta canción, en absolutamente todo yo creo que Pipe tiene mucho que ver, para todo lo que yo necesito me da la mano”.

Para nadie es un secreto que Pipe es uno de los mejores amigos de Maluma, por eso le preguntamos a Miguel sobre esta relación y si en algún momento ve la oportunidad de hacer una canción junto al paisa, que tiene un lugar privilegiado entre los más destacados del género urbano latino, por lo que es aclamado mundialmente. “Me encantaría ese junte, es algo que yo dejo en las manos de dios, ojalá que sí, obviamente hay que trabajar, hay que hacer un camino y eso es lo que vamos a hacer”.

2023, un año con muchas expectativas

Siendo un nuevo artista, todo lo que viene por delante es exploración y crecimiento. Miguel tiene pensado junto con su equipo hacer una gira nacional en la que pueda dar a conocer su música a diferentes públicos, destacando un evento que tiene programado en un colegio de Medellín, mostrando así su interés en llegar desde los niños a los adultos de mayor edad. El objetivo es cautivar a un gran número de personas, con una propuesta fresca, con la que busca dar a conocer su talento y ganarse un lugar en la música marcando su propio camino. Así como él mismo lo expresa, “a donde nos dejen llegar, allá vamos a estar”.

