“Es como una hermanita”: Juan Duque se defendió de los rumores de infidelidad en su relación con Lina Tejeiro

Juan Duque decidió pronunciarse respecto a la gran cantidad de rumores que circularon en las redes sociales en relación a que su ruptura con Lina Tejeiro se debió a que hubo alguna infidelidad de su parte, todo esto con un tono de voz sarcástico y entre risas.

La separación entre ambas figuras colombianas se hizo pública hace varias semanas, y fue el mismo cantante quien a través de un video le hizo saber a sus seguidores que llevaba separado de la actriz desde hacía 15 días, confirmando lo que muchos internautas habían estado sospechando desde hace mucho tiempo.

Si bien no llegaron a presentarse pruebas contundentes que aseguraran que Juan Duque le estaba siendo infiel a Lina Tejeiro, varios usuarios de las redes sociales comenzaron a especular que el cantante estaba pretendiendo a otras mujeres a través de Instagram y otras plataformas digitales. Pero a propósito de esto, el joven decidió pronunciarse para aclarar los rumores.

“Sale una gente a tirar mi***a porque salieron unas publicaciones de que yo, dizque soy un ‘sigue-c***s-pro-max’ y ‘el-que-le-da-like-a-todas-3000-pro-max’. Y yo: ‘¿pero qué es la chimbada?’”, empezó a relatar el joven sobre los rumores de su supuesta infidelidad.

Seguidamente explicó que solo le daba “like” a las chicas que para él se veían buenas personas y que incluso llegó a considerar como “hermanitas”. “Yo veía [a las chicas] y decía: ‘esta es parcera, esta es como una hermanita’”, comentó Juan Duque a través de un extracto de un stream publicado en TikTok.

También se sintió indignado por todo el rechazo de las personas en las redes sociales, en especial por aquellos que empezaron el rumor y los que lo difundieron a tal punto que se volvió un tema viral.

“¿Cuántos años tiene la gente? Si fuera verdad yo digo: ‘sí, yo le doy like a las chimbas’. Pero si yo tengo una novia y yo sé que no le gusta, no lo hago”, concluyó el artista.