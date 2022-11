“Nunca estoy conforme con los raticos de amor que me das”: Andy Rivera sigue mandando indirectas a Lina Tejeiro

En medio de la superación de su depresión el cantante Andy Rivera continúa componiendo uno que otro tema y así lo ha dejado saber en su red social Instagram, desde donde ha revelado algunos detalles.

Puede leer: “Así nos haya herido otra persona, la herida la cargamos nosotros”: Andy Rivera habla de sus emociones

Recientemente lo ha hecho de nuevo y ha mostrado lo que considera una maqueta del tema, que en realidad parece estar más que listo. “Aquí me arriesgue a ponerles un pedacito de algo les voy a mostrar más experimentos que he hecho aquí en casa. Me puse a hacer una banda, esto solo es una maqueta”, dijo el cantante de ‘Alguien Me Gusta’ en sus historias de Instagram que fueron recopiladas por una cuenta en esa red social dedicada al espectáculo colombiano.

Y de inmediato dejó correr el tema mientras lo cantaba y se revelaba la letra en la que un desamor, de nuevo, es el protagonista de la canción. En las frases compara a esa persona con el dinero y en especial con el tiempo.

“Tú, te pareces al dinero, un día te tengo en mis manos, me dejas disfrutarte y al otro ya no estás. Y es que yo entonces soy muy mal pobre, porque nunca estoy conforme con los raticos de amor que me das ¿Cuánto hay que invertir pa’ que me quieras? ¿Cuánto tengo que gastar? ¿Cuánto tiempo más es que me estoy casando de esperar?”

¿Segundo tema de Andy Rivera para Lina Tejerio?

Andy Rivera liberó semanas atrás un tema que lleva por título ‘Te Perdí’, el cual muchos consideran como una carta abierta a Lina Tejeiro y desde entonces las redes sociales han estallado en la similitud de la historia de ambos con la letra, debido a la relación en ese entonces de la modelo con el también cantante Juan Duque.

“Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das, lo que antes era pa´ mí, las cosas no han salido un poco bien. Me arrepiento no haber sido lo suficiente, en caso de emergencia dale llama, sabes que aquí estaré al pendiente” — dice parte de la letra con un video en el que la modelo tiene similitudes a Lina Tejeiro

Es de recordar que para ese momento la propia Lina Tejeiro aseguró que es solo una casualidad que el tema coincida un poco con su historia en una entrevista con el actor y periodista Omar Vásquez en su personaje “Diva Rebeca”.

“Nadie ha dicho que sea para mí. No creo porque las canciones normalmente no las componen una sola persona. No creo que hubiera sido exactamente por mí, seguramente esa canción, de casualidad está escrita hace mucho tiempo y salió en este momento, pero no, no creo”.