“La víctima de Colombia”: Arremeten contra Juan Duque y este responde a sus haters

En Internet no cesan los cometarios de parte de los detractores de Juan Duque tras su ruptura amorosa con la modelo y actriz Lina Tejeiro, y es que su red social Instagram se ha convertido en el epicentro de los bombardeos.

Recientemente salió en su defensa a desmentir todo aquello que se dice en las redes y resaltó que la separación no se debió a ninguna infidelidad, sino a una decisión que ambos tomaron y que llevaron a cabo de una manera más que madura.

“La relación con Lina no terminó por una infidelidad, y sí, a uno le puede terminar por ser una buena persona, eso no lo decide nadie, simplemente se siente y ya. Lina es una gran mujer, es hermosa, disciplinada, inteligente, talentosa, y simplemente cuando las cosas ya no fluyen, no fluyen y no se pueden forzar. Pero infidelidad no hubo, todo esto va a ir pasando ya la gente se va a ir dando cuenta de que simplemente es por dañar la imagen o de buscar un culpable en todo esto”, contó Juan Duque, en un video rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano.

Reiteró que no se trata de ninguno de los motivos que se rumoran en todos lados y que por el contrario fue una decisión conjunta que tomaron ambos desde la madurez y comunicación de la relación. Por lo que pide respeto para ambos, así como que sus seguidores se queden con los mejores momentos que demostraron en público.

Los ataques a Juan Duque

Cada frase que el intérprete de ‘X Ti Lo Digo’ publica en Twitter o en Instagram es la materia prima para que sus detractores de inmediato inicien el ataque y así queda demostrado en los últimos posts del cantante.

“Deje de aprovechar la situación cuando vio a Maluma haciendo estas burradas por eso es que no le pega a una ficticio”, “Quién te manda a montarle cachos a Lina”, “Ya deje de aprovechar el momento haciéndose la victima para facturar” y “La víctima de Colombia 🤣🤣🤣”, son solo algunos de los mensajes que ha recibido y que ha respondido.

“Yo sé pa’ donde voy y no necesito polémicas, siempre las evité, porque pa’ eso trabajo y también te deseo éxitos con tu marca desde cual me estás comentando”, ha sido una de las respuestas del cantante.