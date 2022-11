Juan Duque estaría insinuando que Lina Tejeiro fue la culpable de haber terminado

Juan Duque ya hacía contenido antes de que Lina Tejeiro se fijara en él. Sin embargo, si es cierto que todo el mundo se fijó en el cuándo se supo que los dos podrían tener algo. Parecían más enamorados que nunca y por fin Lina volvió a sonreír. Sin embargo, la dicha terminó en una supuesta infidelidad por parte de Juan hacia Lina.

¿Por qué piensan que Juan le fue infiel a Lina?, la decisión la tomó ella, como el mismo Juan confirmó a través de un video. Ante esto, muchos comentarios empezaron a aparecer criticando al cantante, incluso las mismas amigas de Lina, pues Karen Sevillano no dudo en dejar claro que Juan no le parecía suficiente para su amiga y que lo había demostrado en la pedida de mano que fue bastante “básica”.

A pesar de ello, parecía que Lina estaba feliz, hasta que tomó la decisión.

Ahora, Juan ha dejado ver sus redes sociales de indirectas muy directas hacia Lina y todo lo que pasó entre ellos.

Muchos usuarios no han hecho más que comentar sus fotos criticándolo y hasta llamándolo “víctima”. Todo este tiempo Juan decidió no decir nada al respecto, pero parece que se cansó de la presión que estaba sintiendo y decidió responder algunos comentarios en donde decían que los grandes artistas no se metían en polémicas, que parecía un niño de 14 años y hasta insinuaron que todo lo que está pasando es una estrategia de marketing.

“Siga engañado parcero. Yo sé para donde voy y nunca necesité de polémicas, por eso las evité, porque para eso trabajo” “No estaban preparados para tanto más bien”. Lo cierto es que se ve bastante dolido por todos los comentarios que ha respondido defendiéndose.