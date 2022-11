¿Perdiditos juntos? Así estarían Lina Tejeiro y Andy Rivera

Lina Tejeiro no cree que la canción de Andy Rivera sea para ella Foto: Instagram @linatejeiro / @andyrivera

Lina Tejeiro es una reconocida actriz y creadora de contenido, quien se ha convertido en una de las personalidades más destacadas en el mundo del entretenimiento, esto debido a su carisma y espontaneidad. Sin dejar de lado, que ha sido noticia por sus relaciones amorosas.

La más reciente se dio con el cantante de reggaetón, Juan Duque, y de acuerdo a sus declaraciones, la relación no habría llegado a su fin por infidelidad, sino por diferencias, al parecer, irreconciliables. En medio de esto volvió a sonar otras de los noviazgos más sonados de la actriz, Andy Rivera.

La expareja estuvo durante algunos años juntos y según algunas declaraciones de Tejeiro esta habría sido tóxica por parte ambos. Por otra parte, y teniendo en cuenta la reciente ruptura de la actriz con Duque, comenzaron a tomar fuerza algunos rumores sobre la posible reconciliación de Lina y Andy.

Esto surgió porque tanto la actriz como el cantante han estado ausentes de sus redes sociales. Además, esto se dio en medio del cumpleaños de Rivera. Si bien, el cantante reapareció asegurándole a sus seguidores que había muchas cosas que contar, en principio no revelo más detalles al respecto.

Ante el hecho, los comentarios no se han hecho esperar en las redes sociales, en donde se destacan: “¿será que Andy se perdió con Lina… porque ella también ha estado muy perdida de las redes”, “tenía mis mañanitas que no veía una historia tuya tan feliz” y “cuente más bien usted, Lina volvió con usted y por eso termino con Juan?”.

Sin embargo, la polémica no terminó allí, pues Juan Duque, al parecer, habría lanzado a través de cuenta de Twitter una indirecta para Lina Tejeiro: “aunque la mentira tenga patas, tarde o temprano cojea, escribí HOTLINE con ideas de panas entusados. Pero, creo que la canción ya me identifica” y “esa es vieja, mai yo no nací ayer”.