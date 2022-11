“Qué inmaduro”: le dicen a Juan Duque por la respuesta que dio a las indirectas de Lina Tejeiro

Una de las parejas más comentadas de los últimos meses fue la conformada por la actriz Lina Tejeiro y el influencer y músico Juan Duque. Su relación dio de qué hablar desde el inicio y ahora que llegó a su fin, los comentarios no cesan.

Lea también: A Leonardo Favio no le alcanzó y acribillan a mentores de ‘La Descarga’ por erronea decisión

Hace tan solo algunas semanas Tejeiro y Duque derrochaban amor en redes sociales, en donde no dejaban de demostrar su cariño por medio de comentarios e indirectas. Sin embargo, varios usuarios comenzaron a especular sobre una posible separación debido al evidente distanciamiento entre los famosos.

Luego de varios días de rumores y dudas, finalmente Duque salió a confirmar el fin de su relación con la actriz y pidió respeto a sus seguidores.

Las indirectas de Lina Tejeiro y la respuesta de Juan Duque

Con su tan característica forma de hacerse notar, Tejeiro ha ido lanzando algunas indirectas en su cuenta de Twitter que, para muchos, tienen nombre propio. La más reciente y la que más ha causado revuelo en redes fue un trino en el que comparó a Duque con un rímel de pestañas seco e inservible.

También le puede interesar: “Hay muchas mentiras”: Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, sobre la condena al conductor

“Hace meses me compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas, pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía. Traté de darle tiempo y se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, fue lo que escribió.

Por su parte, Duque no se quedó de brazos cruzados y respondió la indirecta de una manera que algunos tacharon de “divertida” y otros de “inmadura. Resulta que el influencer decidió cambiar su nombre en Twitter a “Rímel Albeiro”.

Como era de esperarse, los comentarios en las plataformas no se hicieron esperar: “Tenía que llamar la atención”, “100 puntos para Juan Duque, sacándole una sonrisa en medio de la tormenta”, “los dos son unos inmaduros”.