“Esto nunca lo he contado”: las dificultades que vivió Alejandra Giraldo antes de llegar a Caracol

Entre los rostros más reconocidos de la televisión colombiana está la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, quien con su carisma y profesionalismo ha logrado ganarse el cariño de cientos de colombianos.

La periodista de 38 años le saco sonrisas a más de uno durante su paso por el programa, especialmente cuando compartía sección con el famoso comunicador Juan Diego Alvira, quien recientemente renunció de Caracol para unirse al equipo de la Revista Semana.

Sin embargo, el camino no ha sido siempre fácil para Giraldo, así lo reveló durante una entrevista con Diva Rebeca, el personaje que entrevista famosos y que fue creado por Ómar Vásquez.

La vida de Alejandra Giraldo antes de llegar a Noticias Caracol

En medio del diálogo, la paisa se sinceró y habló sobre varios aspectos de su vida privada, entre ellos las difíciles situaciones que tuvo que vivir antes de lograr ser exitosa y reconocida.

“Para poderme venir (de Medellín) a vivir acá, me vine muy endeudada, me tocó sacar una tarjeta de crédito para pagar el trasteo, para poder traerme la cama y el televisor, que era lo único que tenía. Hoy lo cuento con orgullo, en ese momento pensaba ‘por qué me toca tan duro’ y mire”, dijo.

De igual manera, mencionó que obtuvo ayuda de una gran amiga que le tendió la mano cuando más lo necesitaba.

“Llegué a la casa de una amiga que amo profundamente, llegué a dormir a la cama con ella en su habitación. Iba todas las noches a sacar ropa de su clóset porque yo no tenía ropa para Bogotá y no podía comprarla”, continuó.

Finalmente, Giraldo contó con orgullo que logró hacer su sueño realidad, pese a que siempre le costo tener confianza en sí misma, y aseguró que no suele revelar los detalles de su pasado.

“Yo esto nunca lo he contado. Las personas no saben cómo los demás construyen sus historias y yo nunca hablo de eso. Sí, fui muy pobre y luché, pero no hablo de eso”, agregó.