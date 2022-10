¿Qué pasó con Camilo Triana? JuanDa reveló detalles de su ruptura y pidió parar el ‘hate’

En la noche del pasado 25 de octubre, el famoso influencer JuanDa sorprendió a sus más de 12 millones de seguidores luego de anunciar una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que confirmaría su regreso oficial a las redes.

La ausencia de JuanDa era un tema recurrente de conversación, pues su última aparición fue el 12 de marzo de este 2022. Por esta razón, su regreso fue celebrado por cientos debido al cariño y fama que logró ganarse el joven de 23 años en el tiempo que lleva creando contenido.

Durante la transmisión, el bogotano explicó que tuvo que alejarse de Internet porque estaba lidiando con dificultades en su salud mental que lo llevaron a llegar a atentar contra su vida, razón por la cual se internó en una clínica psiquiátrica en dos ocasiones.

¿JuanDa y Camilo Triana terminaron?

Además de contar sus experiencias en dicho centro, JuanDa aprovechó también para tocar un tema sobre el que muchos tenían dudas: su relación con el influencer Camilo Triana.

“Este tema sí es como un poquito susceptible para mí, pero igual les voy a explicar. Camilo y yo obviamente ya no estamos juntos. Pasaron un montón de cosas al final de la relación que no fueron del agrado de él y mucho menos del mío”, dijo mientras señaló que no tenía intención de revelar grandes detalles muy personales.

Adicionalmente, recalcó que, aunque decidió cortar todo tipo de relación con Triana, no guarda rencores ni malos sentimientos, sino todo lo contrario.

“Es una persona a la que le conozco los sueños, una persona con la que me quedé hasta las cinco de la mañana hablando de nuestros miedos y de las cosas que queríamos lograr y me quiero quedar con eso. Le deseo mucha paz y que pronto pueda comprarle esa casita que le quería dar a su mamá”, continuó.

Finalmente, se refirió a los comentarios negativos dirigidos hacia su expareja y pidió respeto hacia él. “Por ahí he visto que las cosas se han volteado y se han ido con rabia contra él y pues no, hermanas, es una persona que tal vez también la está pasando mal y no merece ese tipo de cosas. Yo no soy nadie para cambiarles la opinión a ustedes, pero nadie la está pasando bien ahorita”, agregó.