Entre lágrimas, exesposa de Hassam relata los presuntos abusos que recibió por parte del comediante

Hace algunos meses se conoció que Tatiana Orozco y ‘Hassam’ luego de más de 19 años juntos y dos hijas, Juanita y Mariana, decidieron ponerle fin a su relación. Aunque en principio fueron pocos los detalles revelados por la expareja, todo indicaba que su proceso de separación no se dio en los mejores términos. Pero, el abogado de la mujer, fue entrevistado por el programa ‘Lo sé todo’, en donde relató como fue que se llegó a la disolución de este matrimonio.

Ante las declaraciones de la defensa de Orozco, el comediante quiso referirse al tema a través de un reel de humor, en el que se limpiaba las supuestas lágrimas con billetes de 50 mil. Todo esto bajo el título de “cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme”. Horas más tarde, ‘Hassam’ realizó un en vivo para referirse al tema y minutos después, Tatiana también inició otro a través de su cuenta de Instagram.

En principio se le vio molesta por el actuar del comediante y aseguró que no era la mejor forma aparecer en redes sociales, pero, quería que también escucharan su versión sobre lo sucedido, pues, nunca habló al respecto. Tatiana resaltó algunas de las cualidades que le hizo enamorar de él. Sin embargo, indicó: “Él dice que no es un hombre maltratador, pero sí es un hombre maltratador”.

Además, agregó que no fue una, sino varias infidelidades las que tuvo que atravesar por parte del humorista. Orozco indicó que si bien, ella inició una nueva relación, lo hizo cuando estaban separados y posteriormente, terminó, ya que, buscaron volver a intentar las cosas.

Si bien, Orozco aseguró que ‘Hassam’ es un hombre proveedor, es muy humillante. Además, indicó que múltiples veces intentó que las cosas funcionaran, pero, el día que decidió irse de la casa, según ella, con la ropa en bolsas de basura, el humorista le dijo: “Váyase que va a hacer, gorda, fea, perdedora, con una empresucha, me vale verga, lo que usted piense me vale verga. Vaya consígase un abogado y eso hice conseguir un abogado”.

En cuanto a la relación que el comediante tiene con sus hijas, afirma que es muy buena: “ellas son super apegadas con él, tienen una dependencia emocional hacia él” y asegura que no va a pelear por eso. Asimismo, desde un inicio les dijo que se fueran con ella, pero esto no sucedió. La empresaria reiteró que aunque recibió maltratos por parte del comediante, no quiere decir que también haga lo mismo con sus hijas, teniendo en cuenta que no quería darles ese ejemplo.

Además, tomó dicha decisión, pues, no podía seguir soportando este tipo de cosas, ya que, era algo que ella no tenía por qué aguantar. El humorista indicó en aquel momento: “¿Ustedes para qué se van a ir con su mamá si no tiene ni mi$rd% que ofrecerles”, aseguró Tatiana

Orozco a lo largo del video indicó que el nivel de manipulación es indescriptible por parte de ‘Hassam’, quien también le regaló el último carro a su hija mayor, al parecer, con el fin, de que no se fueran con su mamá. Tatiana tenía presente que no contaba con una economía estable para su sostenimiento y no quería interrumpir en el proceso universitario y escolar de sus hijas.

También, resaltó que el maltrato lo hace con sus seguidores, pues, el humorista reiteró que no aguantará ningún tipo de comentario con respecto a la situación y no dudara en responder tajantemente a los usuarios.

Actualmente, la mujer se encuentra radicada en Estados Unidos con el fin de sacar a flote su emprendimiento capilar y reiteró los complejos procesos que ha tenido que atravesar, además, defendió a su abogada, quien ha sido un apoyo a lo largo de la separación judicial.

