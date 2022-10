“¿Quieres que hable?”: Aída Victoria Merlano se fue contra Naldy por hablar de su relación

Aída Victoria Merlano y Naldy iniciaron el 2022 juntos, pero no lograron comer natilla para navidad y fin de año. A pesar de que el cantante estuvo en los momentos más complicados con ella, las cosas no pudieron seguir por diferentes razones y ahora, Naldy habló de Aída y su nuevo supuesto novio, cosa que no le gustó ni cinco.

Y es que la relación de los dos ha sido bastante rara desde un inicio. Se conocieron cuando el cantante le pidió que protagonizara uno de sus videos musicales y quedaron flechados, pero lo cierto es que a los pocos meses ya se estaban separando por primera vez.

Según lo que dijo Aída, tenían un temperamento muy parecido que no les permitía estar juntos y bien. Sin embargo, Aída volvió a caer en sus brazos luego de que el cantante le pusiera un cartel gigante en la Ciudad de Medellín.

Se fueron a vivir y la verdad es que muchos disfrutaban verlo juntos, sobre todo porque se notaba que había mucha química entre ellos.

Dejaron de aparecer en las historias de cada uno, ¿qué pasó?, vuelve la burra al trigo, terminaron su relación. A pesar de que eso ya se sabía hace rato, las cosas entre ellos se calentaron luego de que Naldy subiera una historia criticando a Westcol, un creador de contenido paisa que bromeó con estar saliendo con Aída.

En dicha historia, Naldy aseguró que West tenía algún problema con él, simplemente se ‘pusieran los guantes’. West extrañado, porque fue con etiqueta y todo, le dijo que él ni siquiera sabía quien era. Ante esta pelea, Aída no se quedó callada y aseguró que no entendía por qué Naldy estaba hablando de dicha situación, añadiéndole una pequeña amenaza:

“¿Quieres que hagamos un storytime de hace cuanto terminamos, por qué terminamos? Duramos 20 días terminados viviendo en la misma casa y que era la razón por la que yo no salía públicamente a explicarlo porque tú seguías haciendo historias en mi casa. ¿Quieres que hablemos de verdad, o simplemente nos quedamos tranquilos?”

Ante esto, Naldy solo se limitó a responder que ella ganaba la pelea, porque no iba a hablar de una mujer.