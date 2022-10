Sugar Daddy terminó enamorado y no correspondido

La historia del Sugar Daddy que llegó a una aplicación para encontrar Sugar Babies por casualidad. Cuenta que fue un amigo el que le dijo que se diera un “caldo de ojo” en la aplicación y que ahí podía conocer mujeres interesantes. Sin embargo, no se imaginó que terminaría enamorado y sin ser correspondido.

Aunque al principio el amigo le hizo varias advertencias al ser Sugar Daddy como no pagar planes de celulares o no regalar un carro, si le dijo que para pactar los encuentros tenía que pagar primero.

Reveló que una mujer de 24 años le apareció, una joven alternativa, de pelo rapado, estudiante universitaria y muy alta, lo que le llamó la atención.

Puede leer: Tolima es donde hay más Sugar Daddy y en Antioquia es donde hay más Sugar Babies

Cuenta que durante las primeras conversaciones se dejaron claras las condiciones y “llegamos a un acuerdo previo de conocernos en el que establecimos las reglas y el monto que yo pagaría por sus servicios, el cual estaba sujeto a que cuando nos viéramos existiese una ‘química especial’ entre ambos”, contó el protagonista de esta historia a El Tiempo.

Sugar Daddy se enamoró sin ser correspondido

Reveló que establecieron que la relaciones sexuales serían siempre con protección, que coordinarían los horarios que funcionaran para los dos y que no habría prácticas sadomasoquistas. Además, que por cada encuentro debía pagarle entre 150.000 y 200.000 pesos; eso, aparte de los regalos, viajes, ropa, celular y el gimnasio.

Recordó que la primera relación sexual fue la más placentera de su vida, “nunca había sentido algo igual”.

Dijo que se encontraron como 60 veces en un año, “viajamos juntos, dormimos juntos, nos contábamos lo que sucedía en nuestras vidas y debo aceptar que lo que en un principio fue química se convirtió en amor verdadero, por lo menos para mí”, dijo.

Hubo un punto en el que dejamos de utilizar condón y pensó que estaba embarazada, ya que tuvo un retraso en su periodo. Estaba tremendamente preocupada, pero yo no lo estaba, me había hecho la vasectomía. No entendí su nerviosismo hasta que descubrí que estaba saliendo con otros hombres.

“Hubo un punto en el que dejamos de utilizar condón y pensó que estaba embarazada, ya que tuvo un retraso en su periodo. Estaba tremendamente preocupada, pero yo no lo estaba, me había hecho la vasectomía. No entendí su nerviosismo hasta que descubrí que estaba saliendo con otros hombres”, dijo.

Todo terminó cuando se dio cuenta que él era impresentable ante la familia de la joven, dice que la bloqueó de las redes y aunque reconoce que desea que ella le diga que lo amó, sabe que esa decisión fue lo mejor para él.

“Mi lección: saber diferenciar entre una transacción monetaria y el amor verdadero, que no es algo que se pueda comprar. Y, claramente, no volveré a ser el Sugar Daddy de nadie”, finalizó.