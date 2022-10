“Estoy dispuesta a dar la pelea”: exesposa de Hassam no para de exponerlo en redes

Gerly Hassam Gómez, como es su nombre completo, es uno de los humoristas más reconocidos de Colombia. Pero además de su fama en el mundo del entretenimiento, el comediante también es conocido por algunas polémicas con respecto a su vida privada.

A principios de este 2022, el famoso anunció el final de su relación con Tatiana Orozco, con quien compartió por casi 18 años, por lo que la noticia agarró de sorpresa a varios de sus seguidores.

Desde entonces, Orozco, madre de dos hijas, ha sido punzante y fría a la hora de referirse a Hassam en sus redes sociales. Recordemos que hace algunos meses hizo un comentario que lo puso en el ojo del huracán por un tiempo.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando perdón, y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, trinó en su momento.

La pelea mediática entre Hassam y Tatiana Orozco

Ahora, la expareja ha vuelto a protagonizar un escándalo en Twitter, luego de que el humorista subiera un video burlesco en el que se limpiaba las supuestas lágrimas con billetes de 50 mil. Todo esto bajo el título de “cuando me dicen todo lo que perdí por divorciarme”.

Orozco no se quedó callada y en la tarde de este 6 de octubre, respondió el video con: “Da risa, pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. De baja persona. Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite. No sea lámpara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito”.

Da risa pero no de gracioso, de raro. De pobre mental. De machista. De baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lampara. Gracias a Dios ese dinero no lo necesito. Dios lo bendiga. pic.twitter.com/IUyxmio4Mm — @tata.oro (@goldcurlygirl) October 6, 2022

Pero la cosa no quedó ahí, pues en las horas siguientes, la mujer ha continuado haciendo comentarios en su cuenta.

Algunos de los trinos publicados desde entonces son: “Tiene esos dedos rojos de borrar comentarios” y “alguien tenía que decirlo y se dijo”.

Asimismo, publicó una captura de pantalla en la que se veía una respuesta que tuvo Hassam con una usuaria, que data del 23 de junio del 2020.

Uds se acuerdan de este maravilloso tuit y respuesta? Pues dio con una que no se deja, así oculte su maltrato detrás de “humor” pic.twitter.com/p40bCbxaBn — @tata.oro (@goldcurlygirl) October 6, 2022

Finalmente, Orozco se dirigió nuevamente al famoso y aseguró que está dispuesta a dar la pelea y, aunque no específico ningún proceso, algunos especularon que se trataba de la custodia de sus hijas.

“Y yo sé por qué y para qué está haciendo ese show con su mal humor. ¡Pero estoy dispuesta a asumirlo! Y a pelear la pelea legal que se viene. Se que Dios está de mi lado”, expresó.