“Yo sí los quiero pintando paredes”: el mensaje de Adriana Lucía a manifestantes

Este lunes 26 de septiembre se llevó a cabo una manifestación multitudinaria a nivel nacional como una manera de expresar la inconformidad frente a las iniciativas del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. La jornada fue convocada por los líderes de la oposición y cientos de personas participaron desde las principales ciudades del país.

Lea también: “Me arrepiento de no haberte abrazado mas fuerte”: el sentido mensaje del hijo de ‘Toto’ Vega

En las primeras horas del día no se sintió la presencia de los marchantes y, de hecho, en medios se desató una oleada de memes y burlas por la poca asistencia que se estaba registrando. Aun así, a medida que avanzó la jornada, miles de personas se unieron y ejercieron su derecho a la protesta.

Durante el día se presentaron algunos hechos lamentables de agresión tanto física como verbal, y hubo ciertos personajes en específico que llamaron la atención en redes por lo violentas de sus declaraciones en contra de personajes como la vicepresidenta Francia Marquez.

¿Qué dijo Adriana Lucía sobre la marcha del 26S?

Varias figuras públicas aprovecharon las marchas para opinar al respecto como, por ejemplo, polémicos famosos como la cantante Marbelle y el actor Santiago Alarcón.

También le puede interesar: “No quería que estuviéramos juntos”: Lina Tejeiro sobre la relación con la mamá de Andy Rivera

La cantante Adriana Lucía, que anteriormente ya había demostrado su apoyo al actual gobierno, también aprovechó la coyuntura para dedicar unas cuantas palabras en su cuenta de Twitter.

“A mí me parece maravilloso que todo el que quiera marchar lo haga, es un derecho. A mí lo que no me parece nada lindo es ese discurso racista, homofóbico, clasista. Eso no es libertad, esos son delitos. Yo sí los prefiero pintando paredes”, trinó la famosa.

De esta manera, la intérprete de ‘Llegaste tú' y ‘Olvidarte es imposible’ expresó su apoyo a la libertad de expresión, pero también su descontento hacia una de las discusiones más recurrentes sobre las marchas de este lunes, es decir, lo “pacíficas” que, según muchos, fueron en comparación con otras hechas por jóvenes universitarios y sindicatos.