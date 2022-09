La señora racista en la Gran Marcha Nacional causa indignación en redes sociales

La indignación se ha apoderado de las redes sociales por la viralización de un video en el que se puede ver a una mujer hablando sobre los negros y emitiendo insultos racistas, que involucran incluso a la vicepresidenta Francia Márquez.

La manifestación en contra del Gobierno de Gustavo Petro por las recientes reformas anunciadas, algunas de las cuales ya están siendo discutidas en el órgano legislativo, se llevó con calma en su mayoría de puntos de concentración. Algunas novedades de agresión en Bogotá y Medellín empañaron el carácter pacífico y con el último suceso conocido en Bogotá se dejó en evidencia la violencia verbal de una manifestante.

Lea también: ¿Realmente fue una marcha masiva contra Petro? Esto dicen las imágenes

Se trata de la señora Esperanza Castro, que afirma ser mercadotecnóloga de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que se hizo viral en una grabación registrada por Diáspora Social, medio que se encontraba en las manifestaciones que desembocaron en la Plaza de Bolívar en la ciudad de Bogotá. “Pobre simio, los simios gobernando”, fueron las palabras que desataron el cuestionamiento de la joven que graba.

“¿Cuándo dices simio a quién te refieres?”, es la pregunta que le hace a la señora quien graba. “A Francia Márquez, es un simio”, responde la señora. “¿Qué educación puede tener un negro? (...) Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen?”, fueron las duras, crudas y racistas palabras que emitió la mujer mientras era grabada por esta joven.

Le puede interesar: “Se ven tan feos burlándose de la marcha”: Santiago Alarcón

“¿Los blancos no?”, le contrapregunta la entrevistadora. “No, no mucho”, responde con cara modesta la mujer. En medio del los cuestionamientos, el momento se acaloró pues la joven se mostraba bastante molesta por lo que estaba escuchando de aquella adulta mayor. “Hágame el favor, los negros son brutos de nacimiento, los negros roban, según la señora Esperanza Castro”, finaliza el video con indignación la joven.

Indignación en redes sociales por mujer racista en la Gran Marcha Nacional

“He aquí a la gente de bien, la gente decente, la gente uribista. Esto no da risa, da rabia y tristeza pero refleja a la perfección a ese sector de la sociedad que marchó hoy”, compartió en redes sociales un usuario, comunicador social, que se refirió al hecho. “Mi hijo le presta a la “señora” su libro nuestra piel arcoíris para que aprenda que el color de piel es la acumulación de una proteína bajo la primera capa de piel. Que eso no nos hace diferentes, ni hay razas, mucho menos estirpes superiores”, también comentó otro usuario con una foto de él y su bebé, junto a un libro instructivo sobre los colores de piel.

“Duele escuchar hablar a esta señora. Duele cómo le han inculcado odio. Sí, se lo inculcaron, porque no es coherente. Usa frases sueltas sin sentido y repite lo que otros dicen. Y fue a una institución educativa, pero NO estudió”, también fue la opinión de otra usuaria al ver la grabación.