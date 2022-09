“Me arrepiento de no haberte abrazado mas fuerte”: el sentido mensaje del hijo de ‘Toto’ Vega

La industria del cine y la televisión está de luto por el fallecimiento del actor colombiano, ‘Toto’ Vega, cuyo nombre de pila era Ariosto. La noticia fue confirmada este lunes 26 de septiembre a través de las redes sociales.

Según se conoció, el actor sufrió una falla cardiaca en la noche del domingo durante el desarrollo del Festival de Cine Verde de Barichara, en el cual el artista era co-director y, de hecho, dio un emotivo discurso junto a su esposa, Nórida Rodríguez. Pese a la atención médica prestada y los intentos de reanimación por parte del personal médico, el cuerpo del actor no resistió y fue declarado muerto a las 22:50 horas.

Por su muerte, cientos de personas se han pronunciado, entre ellos otros famosos y figuras públicas que tuvieron la oportunidad de compartir proyectos y momentos.

El mensaje de Julián Vega a su padre

Uno de ellos fue Julián Vega, su hijo, quien a través de su cuenta de Instagram publicó una serie de fotos con ‘Toto’, acompañadas de un emotivo mensaje.

“Mi actor favorito, mi director perfecto, mi ejemplo a seguir, mi José Arcadio Buendía. te voy a extrañar tanto… extrañaré tus historias de horas que tanto me gustaban, nuestras conversaciones políticas y nuestras tertulias de cine. Me arrepiento de no haberte abrazado mas fuerte en ese aeropuerto, pero en mi quedará por siempre lo mejor del mejor maestro. Yo seré tus ideales, tu pasión y tu amor infinito por la familia. Te amo papá”, se lee en la descripción.

Por otra parte, Laura Rivera, esposa de Julián, también utilizó la plataforma para enviar una dedicatoria al que, según ella, consideraba como un padre.

“Hoy más que a un suegro, pierdo a un papá, un ser amoroso y consolador. Gracias a todos los que han acompañado a mi esposo en su dolor. QEPD ‘Toto’ Vega”, se lee en una historia acompañada de una foto juntos.