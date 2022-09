“Se ven tan feos burlándose de la marcha hoy”: Santiago Alarcón

El actor colombiano Santiago Alarcón, que es muy reconocido por sus numerosas interpretaciones en producciones exitosas tanto nacionales como internacionales, y que se ha convertido en un activista que apoyó las manifestaciones organizadas por los jóvenes del país en contra del gobierno de Duque, este lunes, 26 de septiembre, cuando se realizó la Gran Marcha en contra de las propuestas del gobierno de Gustavo Petro, se pronunció por las burlas que han hecho a través de las redes sociales y generó una ola de reacciones.

Puede leer: “Huelen el poder y se vuelven locos”: Santiago Alarcón, molesto, expuso a Agmeth Escaf

A través de su cuenta oficial de Twitter escribió Santiago Alarcón: “Se ven tan feos burlándose de la marcha de hoy. Si hablamos de construir un país diferente empecemos por respetar a los que hoy se están manifestando. Están en todo su derecho”.

Las reacciones al mensaje de Santiago Alarcón sobre la marcha del 26S

Las reacciones al mensaje del actor y activista no se hicieron esperar, algunos compartieron videos en las respuestas en las que se observa cómo algunos ciudadanos fueron empujados y ultrajados por no pensar como los que estaban protestando.

Algunos de los comentarios son: “Estimado: es que, aunque uno no quiera, se ríe es debido al oso que hacen. Dándole papelitos a la gente para que sepan porque marchan, ya que la misma gente no tiene idea que hace ahí. Es una FALSA MARCHA”” y “Obvio se respeta, pero siempre se puede criticar su contenido y, por qué no, reírse cuando se requiera”.

Lea también: ¡Así no! Manifestantes en Medellín atacaron y expulsaron de la marcha a periodista de Telemedellín

Otras reacciones son: “No hermano, lo que es feo es que las posturas de esa gente sigan pasando el límite del descontento hasta llegar a la violencia. Nadie que se burle de ellos los está agrediendo, pero esas sí son sus formas y siempre lo serán”, “Viejo nos no burlamos de que marchen o protesten, es más, eso lo alabamos, es un derecho fundamenta, lo verdaderamente gracioso es que los que citaban el “no marcho, yo produzco” hoy están marchando y no produciendo”.